Doch als der gerade frisch inthronisiert wurde, fremdelte er mit Wieler. Dieser agierte ihm oft zu eigenmächtig, lag mit seinen Einschätzungen auch hin und wieder konträr zu Lauterbach, der sich in Corona-Fragen wohl sowieso als die oberste Instanz begriff – und bis heute begreift.

So setzte Lauterbach einen Expertenrat ein, der eine Reihe von Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung vorschlug. Wieler sah aber einiges anders und machte eigene Vorschläge. Ein anderes Mal lag er beim R-Faktor daneben, also jener Zahl, die Auskunft gibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, und musste einräumen: »Offensichtlich ist es mir in den vergangenen Tagen nicht gut genug gelungen zu erklären, wie man den R-Wert berechnet« Dann verkürzte Wieler den Genesenenstatus bei Coronaerkrankungen auf drei Monate, ohne Lauterbach darüber zu informieren. Auch in anderen Bereichen lag Wieler nicht immer richtig mit seinen Einschätzungen. Nach der gescheiterten Osterruhe 2021 prognostizierte er danach bis zu 100.000 tägliche Neuinfektionen – Zahlen, die aber erst im April 2022 erreicht wurden.

Bei einem gemeinsamen Auftritt vor der Bundespressekonferenz an Wielers 61. Geburtstag im Februar 2022 scherzte er, dass es kaum etwas Schöneres geben könne, als heute hier mit Lauterbach zu sitzen. »Wir sind uns doch so sehr ans Herz gewachsen.« Der Sarkasmus war nicht zu überhören.

Nun hat Wieler heute bekannt gegeben, dass er das RKI zum 1. April verlassen werde. Es sieht nach einer autonomen Entscheidung aus, er wolle sich neuen Aufgaben in der Wissenschaft und Lehre widmen, lässt Wieler mitteilen. Sein Rücktritt sei im Einvernehmen erfolgt, so Lauterbach, der ihm dann noch ein paar warme Wort hinterherruft, »herausragende Verdienste«, »bedauere, dass er das RKI verlassen wird«, und so weiter. Was man eben so sagt, wenn man froh ist, wenn jemand weg ist.

3. Foul im Handball

Heute beginnt die Handball-Weltmeisterschaft der Herren in Polen und Schweden. Das Eröffnungsspiel am Abend (21 Uhr) zwischen Frankreich und Mitausrichter Polen wird die Freude auf das Turnier nicht trüben. Mein Kollege Jan Göbel sagt voraus , dass auch das Spiel der Deutschen die Fans begeistern könnte. 2024 findet die Europameisterschaft in Deutschland statt. Grund zur Hoffnung seien Spieler wie Julian Köster, der 22 ist und bei der EM im Vorjahr bereits inspiriert hat, schreibt Jan.