Was auch bedeutet, dass viele Menschen in diesem eigentümlichen Zwischenreich »Flughafen« gestrandet sind. Rund 134.000 Fluggäste werden ihr Ziel nicht erreichen können. Ver.di und Lufthansa hielten sich gegenseitig vor, für die Lage verantwortlich zu sein.

Und das stimmt ja auch. Die Gewerkschaft fordert mehr Lohn, der Arbeitgeber will den nicht bezahlen. Würde die Gewerkschaft weniger Lohn fordern und der Arbeitgeber mehr bezahlen, höben all die schönen Flugzeuge auch heute im engen Takt ab. Die Passagiere jedenfalls, so zeigt unsere Videoreportage, tendieren eher zur Ansicht der Gewerkschaft.

Besondere Probleme brauchen besondere Lösungen, und so kamen Passagiere am ebenfalls ächzenden Flughafen von Heathrow auf die Idee, sich als Rollstuhlfahrer auszugeben – um so, an den Schlangen vorbei, eine bevorzugte Behandlung zu ergattern. Ein weiteres Beispiel für die teils asoziale Wirkung von TikTok, wo dieser Tipp die Runde machte.

Zusatztipp für clevere Reisende mit großzügiger Krankenversicherung: Geben Sie sich einfach als Intensivpatient aus, dann gibt es sogar Privatflüge.

2. Greift die Spritpreisbremse?

Wer nicht fliegt, nimmt eben das Auto – kleiner Scherz, der zockelt natürlich mit dem 9-Euro-Ticket durch die Lande. Wer aber doch hin und wieder einen Verbrenner bewegen muss, wird sich an der Tankstelle verwundert die Augen reiben, vor Erleichterung in die Knie gehen und St. Mineralius danken. Denn die Spritpreise, unlängst noch Gegenstand frustrierter Selbstgespräche, nähern sich zaghaft wieder dem legendären Vorkriegsniveau.

An meiner Tankstelle im Ländlichen jedenfalls konnte es ein Autofahrer nicht fassen und versuchte, die Verkäuferin in ein Benzingespräch zu verwickeln: »Wann gab’s denn das des ledschde Mol, dass des Benzin bei uns billischer is als wie in Luxemburg?« Normalerweise sei es umgekehrt, weshalb er regelmäßig 150 Kilometer in das benachbarte Herzogtum fahre – und wieder zurück.