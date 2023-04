»Es schien immer sehr, sehr unwahrscheinlich, es war das Worst-Case-Szenario, von dem man hoffte, dass es nie passiert.«

Nun ist es passiert – das, wovor die Menschen im Sudan so viel Angst hatten: Die zwei mächtigsten Männer des Landes und ihre Militärapparate liefern sich heftige Gefechte, auch in der Nacht zu Montag. Menschen in der Hauptstadt Khartum berichten von anhaltenden Schüssen und Explosionen, auch in anderen Teilen des Landes am Horn von Afrika wird gekämpft, schon jetzt hat die Staatskrise Dutzende Menschen das Leben gekostet.

Mein Kollege Heiner Hoffmann, der von Nairobi aus berichtet, hat mit Katharina von Schroeder gesprochen. Sie arbeitet bei Save the Children in Khartum – und sitzt seit Samstag mit ihrem Sohn in einer Schule fest, sucht Schutz. »Während der zwei Tage, in denen wir mittlerweile hier sind, gab es nur eine ganz kurze Feuerpause«, erzählt von Schroeder. Die deutsche Botschaft warne ausdrücklich davor, rauszugehen. »Wir sind sehr erschöpft. Plötzlich ist man mittendrin.«

Von Schroeder weiß, dass sie ihre Situation sogar noch priviligiert ist: »Viele haben kein fließendes Wasser mehr. Viele haben auch nicht ausreichend Vorräte, um noch zwei, drei Tage zu Hause zubleiben.«

Wie schnell spitzt sich der Konflikt weiter zu – und was passiert, wenn es in dem ohnehin schon von Armut gezeichneten Land zu weiteren Versorgungsengpässen kommt?

