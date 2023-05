Irgendwo in Großbritannien sitzt ein Mann im Ruhestand mit Kopfhörern in seiner Wohnküche und hört Funkfrequenzen ab. Andere Rentner lösen Kreuzworträtsel, machen Kreuzfahrten, schrauben an Oldtimern, studieren Philosophie, lesen an Schulen vor oder holen die Enkel von der Kita ab. Dieser Mann aber, nennen wir ihn James, arbeitete bis 2018 für die britischen Geheimdienste, dann hat er seinen Beruf zum Hobby gemacht: Er sucht nach Spuren russischer Schiffe, die ihr automatisches Identifikationssystem ausgeschaltet haben. James erstellt Bewegungsprofile dieser Dark Ships. Eine Figur, wie sie John le Carré nicht hätte besser entwerfen können.

So kam James einem bislang nicht öffentlich bekannten seltsamen Aufenthalt russischer Dark Ships auf die Schliche, die in der Nähe der späteren Explosionsorte an den Nord-Stream-Pipelines unterwegs waren. Mindestens eines, die rund 86 Meter lange »Sibirjakow«, ist ausgerüstet für Unterwasseroperationen. Und er konnte auffällige Erkundungsfahrten russischer Forschungsschiffe rekonstruieren, die er in der Nähe von Offshore-Windparks und wichtiger Seekabel ortete.

Ein skandinavisches Recherche-Konsortium um den dänischen Sender DR teilte die Daten vorab mit meinen Kollegen Roman Lehberger, Frederick Obermeier und Marcel Rosenbach . »Die Geschichte des einsamen Lauschers klang zunächst verrückt, aber die von ihm mitgeschnittenen Positionsdaten ließen sich anhand von Satellitenbildern verifizieren«, sagt Marcel. Ich stelle mir James als einen Smiley mit Kopfhörern vor – und ich benutze keine Emojis.

Und hier weitere Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine:

Selenskyj erfuhr erst aus den Medien von US-Datenleck: »Definitiv eine ungute Sache«: In einem US-Interview spricht der ukrainische Präsident über die Datenpanne der USA und die holprige Kommunikation mit Washington. Seinen Ärger kann er dabei kaum verhehlen.

Weiterer russischer Güterzug angeblich durch Anschlag entgleist: Erst am Montag meldeten russische Behörden eine Sprengstoffattacke auf einen Güterzug. Einen Tag später soll es weitere »illegale Eingriffe in die Arbeit des Eisenbahnverkehrs« gegeben haben.

Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine: Das News-Update

3. Verfolgt das Unrecht nicht zu sehr – oder doch?