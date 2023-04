2016 hatte die Hamburger Finanzbehörde 47 Millionen Euro aus kriminellen Cum-ex-Geschäften der Warburg-Bank nicht zurückgefordert. Nur die Intervention des Bundesfinanzministeriums habe das Amt 2017 dazu gebracht, weitere 43 Millionen zurückzufordern, ohne dass vorher die Verjährung eintrat. Scholz war damaliger Erster Bürgermeister der Hansestadt und wird verdächtigt, politisch interveniert zu haben, um die Bank zu schonen.

In der für Scholz nicht untypischen Wurschtigkeit antworte er Middelberg im Bundestag: »Ich will ehrlicherweise sagen, dass jetzt schon sehr viel dazu gefragt worden ist und ich auch sehr viele Antworten geben konnte, dass auch viele Institutionen und Behörden mit all diesen Fragen beschäftigt worden sind«, so der Kanzler. Das Ergebnis sei immer das gleiche: »Der Vorwurf, dass es eine Beeinflussung durch die Regierung in Hamburg gegeben habe, hat sich nicht erhärtet, und zwar aus einem ganz einfachen Grund: weil da nichts dran ist.« Dabei kann sich Scholz nach eigenen Angaben gar nicht mehr an die Gespräche mit Olearius erinnern.

Nun wird sich Scholz wohl doch wieder erinnern und noch viele weitere Antworten geben müssen. Die Fraktion von CDU und CSU hat einen Antrag zur Einrichtung eines Untersuchungsausschusses erarbeitet, der der meinem Kollegen Florian Gathmann vorliegt. Nachdem sich schon ein Hamburger Untersuchungsausschuss an Scholz die Zähne ausbeißt, soll nun auch auf Bundesebene die Rolle des SPD-Politikers bei der steuerlichen Behandlung der Cum-ex-Geschäfte der Hamburger Warburg-Bank beleuchtet werden. Das Agieren der Freien und Hansestadt Hamburg unter der Verantwortung des damaligen Ersten Bürgermeisters, späteren Bundesfinanzministers und jetzigen Bundeskanzlers Olaf Scholz in der Steueraffäre werfe »schwerwiegende Fragen« auf.

Es ist kaum vorstellbar, dass bei diesem Ausschuss mehr herauskommen soll als in Hamburg. Das Vorgehen der Union sieht mehr nach einem durchsichtigen Manöver von CDU-Chef Friedrich Merz aus. »Ich muss es leider so deutlich sagen: Ich glaube dem Kanzler kein Wort«, sagte CDU-Chef schon im August letzten Jahres. Zweimal schon hat die Union versucht, Scholz zu diesem Thema im Finanzausschuss des Bundestages zu befragen, zweimal blockte das die Ampel mit der Regierungsmehrheit ab. Merz' Beliebtheitswerte sind seither nicht sonderlich gestiegen. Offenbar versucht er nun auf diesem Wege, dem Kanzler beizukommen. Morgen tagt übrigens erstmal wieder der Hamburger Untersuchungsausschuss, bei dem unter anderem die jetzige Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und andere Bundespolitiker befragt werden sollen. Vielleicht lässt sich Merz erst unterrichten, was da rauskam, bevor er sich allzu viele Hoffnungen macht.

3. FSB lehnt sich indirekt gegen Putin auf

Der russische Machthaber Wladimir Putin war ein KGB-Mann durch und durch. Noch heute macht er Politik nach Geheimdienstmethoden. Er geht gegen missliebige Widersacher vor, infiltriert den Westen mit Spionen, wendet Kampagnen zur Desinformation an. Im Geiste ist Putin noch immer ein kalter Krieger, auch wenn er der KGB-Nachfolgeorganisation FSB nicht mehr direkt vorsteht, so ist er ihr doch emotional verbunden.