Der Whistleblower Snowden hatte 2013 Dokumente zu Ausspähaktivitäten des US-Geheimdienstes NSA und von dessen britischem Gegenpart GCHQ an Journalisten durchgestochen und damit die umfassende Überwachung im Internet publik gemacht. Facebook gehörte offensichtlich zu den Unternehmen, die auch Daten europäischer Nutzer bereitwillig weitergegeben hatten. Dafür hat die irische Datenschutzbehörde dem Unternehmen hinter dem Social-Media-Dienst nun ein Rekordbußgeld von 1,2 Milliarden Euro aufgebürdet.

Der Mutterkonzern von Facebook, dem dessen Chef Mark Zuckerberg vor einiger Zeit den bis heute bizarr wirkenden Namen Meta gegeben hat, sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Er kündigte an, Rechtsmittel einzulegen. In der Bußgeldangelegenheit gehe es gar nicht wirklich um die Datenschutzpraktiken des Unternehmens, so hieß es heute in einem Statement des Konzerns. Vielmehr bestehe ein Rechtskonflikt zwischen den Regeln der US-Regierung für den Zugang zu Daten und den europäischen Datenschutzrechten. Man sei zuversichtlich, dass dieser Konflikt noch in diesem Sommer durch »die politischen Entscheidungsträger« gelöst werde. Tatsächlich könnten wohl auch andere große US-Unternehmen wie Amazon, Google oder Microsoft nach derzeitiger Rechtslage von ähnlichen Strafen betroffen sein.

»Die irische Datenschutzbehörde hat zehn Jahre darum gekämpft, der europäischen Facebook-Zentrale in Dublin möglichst kein Bußgeld aufzuerlegen«, sagt mein Kollege Torsten Kleinz. Doch der europäische Datenschutzausschuss habe die Iren überstimmt, Ergebnis ist die Geldstrafe von 1,2 Milliarden Euro, die nun ausgerechnet an den irischen Staat fließen sollen. »Der Facebook-Konzern Meta fühlt sich als Sündenbock für ein transatlantisches Zerwürfnis um grundsätzliche Datenschutzfragen – und hat damit nicht völlig unrecht«, so Torsten. »Allerdings hat der Konzern auch wie kein anderer die persönlichen Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer in ein Milliardengeschäft verwandelt.«

Lesen Sie hier mehr: Facebook-Konzern Meta soll 1,2 Milliarden Euro Strafe zahlen

2. In Griechenland gewinnt Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis klar die Parlamentswahl – auch weil ihm Berichte über Rechtsverstöße bei Migranten-Pushbacks bei den Wählern offenbar nicht schadeten