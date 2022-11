Womit sich sofort die Frage aufdrängt, was DeSantis als nächstes plant. Will er ins Weiße Haus? Viele republikanische Wahlstrategen halten es für möglich, dass DeSantis US-Präsident wird; er selbst traut es sich wohl zu. »Two more years! Two more years!« riefen seine Anhänger bereits, nicht wie üblich »Four more years!« – denn schon in zwei Jahren, so hoffen sie, kandidiert ihr Mann ja fürs Weiße Haus. DeSantis bedankte sich grinsend.

Schlechte Laune dürfte Donald Trump haben. Er hat nun einen starken Konkurrenten aus dem eigenen Lager. DeSantis streichelt wie Trump erfolgreich die Seele der Konservativen, er wettert gegen »linke Eliten«, LGBTQ-»Verirrung« an Schulen, »woke« Unternehmen wie Disney. Doch er zeigte bislang keine mit Trump vergleichbaren Charakterschwächen, gilt weder als Hochstapler noch als Lügner.

Trump würde das gerne ändern. Bei seiner Stimmabgabe drohte er bereits, Geheimnisse von DeSantis zu enthüllen: »Sollte er kandidieren, werde ich Ihnen Sachen über ihn sagen, die nicht sehr schmeichelhaft sind«, sagte er. »Ich weiß mehr über ihn als jeder andere, außer vielleicht seine Frau.«

Aber auch die Demokraten müssten sich etwas einfallen lassen. US-Präsident Joe Biden sieht im Vergleich zum 44-jährigen DeSantis noch älter aus, als er ist; ein »tattriger Kerl, der ziellos über die Straßen von Miami irrte«, wie DeSantis bereits sagte.

Mein Kollege Roland Nelles sagt voraus: »Sollten die Republikaner bei der nächsten Präsidentenwahl tatsächlich mit DeSantis antreten, müssten sich auch die Demokraten fragen, ob der dann 81 Jahre alte Biden noch der richtige Kandidat ist. Der Generationswechsel würde auch hier auf der Hand liegen.«

2. Kinder, es gibt Geld!

Das Kindergeld wird im nächsten Jahr stärker erhöht als bislang geplant. Wie der SPIEGEL heute von Fachpolitikern der Regierungskoalition erfuhr, soll es für jedes Kind künftig 250 Euro im Monat geben. Bislang sind es 219 Euro für die ersten beiden Kinder und 225 Euro fürs Dritte. Erst ab Kind Nummer vier werden schon heute 250 Euro gezahlt. Der Bundestag soll bereits morgen über die neue Regel abstimmen.