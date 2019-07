hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Neuer Tatverdächtiger im Fall Lügde

Der Missbrauch Dutzender Mädchen und Jungen auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde, der über mehrere Jahre andauerte, war ein Verbrechen schrecklichen Ausmaßes. Mit dem Geständnis des mutmaßlichen Haupttäters Andreas V. vor einer Woche schien es, als sei nach jahrelangem Behördenversagen und schlampigen Ermittlungen der Skandal auf dem Weg, aufgeklärt zu werden.

Jetzt zeichnet sich eine neue Entwicklung ab: Es gibt einen weiteren Beschuldigten, einen 57-jährigen Mann aus der Nähe von Höxter, sein Wohnwagen auf dem Campingareal wurde durchsucht.

Über Jahre wurden im ausgebauten Wohnwagen von V. Kinder viele Male sexuell missbraucht und dabei gefilmt. Anfang Juni wurde die Anklage erweitert - auf 298 Einzelfälle. Im SPIEGEL hatten Autoren vor einigen Wochen das Missbrauchssystem V.s detailliert beschrieben. Von "Addi" gab es demnach Belohnungen und Strafen. Mit geschenkten Laptops, einem Tauchwochenende, aber auch mit Gewaltandrohung brachte er seine Opfer zum Schweigen.

Die Zahl des Tages: 20

Dave Hogan/ Getty Images

Seit so vielen Jahren sind David und Victoria Beckham, geborene Adams, aka "Posh Spice", verheiratet. Sehen Sie das gemeinsame Laufstegleben des berühmten britischen Paares in einer Fotostrecke.

Größer, lustiger, lauter? Kolumnist Thomas Fischer, Bundesrichter a.D., plädiert angesichts medialer Superlative dafür, sich für wirklich besondere Anlässe ein wenig Fassungslosigkeit aufzusparen.

DER SPIEGEL

Röschen und Monsieur le Président: Harald Schmidt fantasiert über eine verfilmte Romanze mit Ursula von der Leyen und Emmanuel Macron in den Hauptrollen. Sein Video.

Bsssssss. Und dann Stille. Eine Mückenattacke hat jeder schon einmal erlebt. SPIEGEL-Kollegin Marianne Wellershoff hat nachgefragt, was wirklich gegen die Plagegeister hilft.

Kim Kyung-HoonREUTERS Christine Lagarde und sitzende Männer, die meisten Finanzminister

Haltung, bitte. Die Körpersprache der designierten EZB-Chefin Christine Lagarde ist einmalig gut. In diesem Interview erklärt eine Fachfrau für Körpersprache, warum.

DPA Tocotronic

Bildschirm an, #wirbleibenmehr-Stream auf Arte starten und einfach so Tocotronic (18.45 Uhr), Alligatoah (20 Uhr) und Grönemeyer (21.15 Uhr) sehen und hören - gegen Menschenfeindlichkeit und kostenfrei in Ihrem Wohnzimmer. Fußball-WM ist ja erst am Samstag wieder.

