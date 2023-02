Allenthalben ist von Fachkräftemangel die Rede. Die Wirtschaft barmt nicht erst seit der Coronapandemie, dass ihr wichtige Mitarbeiter abhandengekommen seien und sie sie nicht zurückgewinnen könne. Man musste kein ausgebildeter Ökonom sein, um sich darüber zu wundern. Sind wir nicht so viele Menschen wie noch nie in diesem Land? Zuletzt wurden in Deutschland 84,3 Millionen Menschen gezählt – mehr als je zuvor, und allen Voraussagen zum Trotz wächst die Bevölkerung weiter. Zudem gibt es gegenwärtig in Deutschland so viele Erwerbstätige wie noch nie – 45,9 Millionen, Sie sind besser ausgebildet als alle vorherigen Jahrgänge. Ja, wo sind die denn alle, wenn sie angeblich nicht da sind?

Mein Kollege Alexander Bartel hat diese Frage einem Ökonomen gestellt – und der hat ein paar erfrischende Antworten gegeben. »Wenn einem Unternehmen Fachkräfte fehlen, kann es das eigenständig ändern. Durch höhere Löhne«, sagt Simon Jäger. Er ist Leiter des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn und Associate Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Der Arbeitsmarktökonom studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn und der UC Berkeley. Anschließend promovierte er an der Harvard University. Seine Aussagen dürfen also durchaus als fundiert gewertet werden.

Simon macht folgende Rechnung auf: »Denken Sie an das vergangene Jahr: Da gab es massive Reallohnverluste für die Beschäftigten, bei gleichzeitig höchstem Beschäftigungsstand. Das passt nicht zu der These des Fachkräftemangels. Wir haben ökonomisch eine ungewöhnliche Situation: Arbeitskräfte werden gesucht, aber die Reallöhne sind gefallen.«

Mir leuchtet das ein und vor allem erinnert es mich an meinen ersten Job, den ich jemals hatte. Im Freibad meines Dorfes habe ich am Kiosk bei Frau Wild Pommes, Getränke und Süßkram verkauft. Frau Wild zahlte anfangs 8 DM pro Stunde, später 8,50 DM. Alle Teenager wollten bei ihr arbeiten, sie hatte mehr Anfragen, als sie Leute beschäftigen konnte. Die Pommes waren sowieso besser als im Nachbarort. Dort zahlte das Freibad eine Mark weniger als Frau Wild, glaubte, sich keinen höheren Lohn leisten zu können. Am Ende hatte Frau Wild nicht nur das nötige Personal, sondern auch viel mehr Kundschaft. Gewissermaßen Harvard runtergebrochen auf Salach in Baden-Württemberg.

3. Der Leerkörper

Manchmal möchte man wirklich gern in den Kopf von Menschen wie Nikolai Nerling schauen. Was geht da vor? Welche Synapsen sind wohl angeschlagen? Nerling war bis 2018 Grundschullehrer in Berlin, fiel aber so sehr mit rechtsradikalen Thesen, völkischem und verschwörungserzählerischem Blödsinn auf, dass die Stadt ihn vom Schuldienst suspendierte. Er relativiere die Verbrechen der Nationalsozialisten und leugne den Holocaust, so der Vorwurf. Während der Coronapandemie bestritt er die Existenz des Virus, demonstrierte gegen staatliche Maßnahmen und die Impfkampagne. Und er war einer derjenigen, die versucht haben, den Reichstag zu besetzen. Nerling taucht in mehreren Verfassungsschutzberichten auf.