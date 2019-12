hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Widerrechtlicher Rauswurf aus der EU?

Die Vorwürfe gibt es seit einiger Zeit, jetzt hat der SPIEGEL Videos zugespielt bekommen, die einen Pushback von Flüchtlingen aus Griechenland in die Türkei offenbar dokumentieren.

Pushback heißt, Flüchtlinge gegen ihren Willen und ohne ordentliches Verfahren über eine Grenze zu schaffen, obwohl sie Schutz in dem Land beantragt haben, das sie dann zwangsweise zurückführt. Die Genfer Flüchtlingskonvention verbietet das, Europäisches Recht ebenso.

Sattelitenaufnahme der Grenzregion am Evros

Das Recherchekollektiv Forensic Architecture von der Goldsmiths Universität in London hat die insgesamt elf Videosequenzen für den SPIEGEL analysiert. Die Authentizität solcher Videos ist nie restlos belegbar. Vieles deutet aber darauf hin, dass das Videomaterial authentisch ist. Darin zu sehen, sind maskierte Männer, die auf einem Schlauchboot Flüchtlinge über die EU-Grenze zurück in die Türkei bringen, über den Evros-Fluss hinweg.

Was das für die EU-Flüchtlingspolitik bedeuten, erklärt mein Kollegen Steffen Lüdke, der die aktuelle Geschichte gemeinsam mit zwei Kollegen recherchiert hat,im Video.

Die Zahl des Tages: 650

So viele Wahlkreise hat Großbritannien, und die Wahllokale sind noch bis 22 Uhr Ortszeit (23 Uhr MEZ) geöffnet. Aber, Achtung! Die Mehrheit liegt trotzdem nicht zwingend bei 326 Mandaten. Die Sinn-Fein-Abgeordneten aus Nordirland, von denen auch diesmal wieder eine Handvoll ins Parlament einziehen könnte, lassen ihre Sitze traditionell leer. Auch vom nordirischen Ergebnis hängt also ab, wie eine absolute Mehrheit für Boris Johnson aussehen könnte. Alles, was sie über die Britenwahl wissen müssen hier im Video.

News: Was Sie heute wissen müssen

Angst vor russischem Gas: Die USA wollen Firmen, die an der deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 2 beteiligt sind, mit Sanktionen bestrafen.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wo ist nur der Suff geblieben? Kolumnistin Ferda Ataman fühlt sich plötzlich wie ein alter, weißer Mann, sie zweifelt am Zeitgeist. Die Lust am Alkohol scheint den Deutschen, Volk der Trinker und Schenker, verloren zu gehen.

DER SPIEGEL Harald "Schnieft-nie" Schmidt

Männergrippe? Wir haben was dagegen! Harald Schmidt sagt, Erkältungsviren lauern überall. Hier sind drei Tipps, wie Sie sich schützen können. Das Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Computerwissen mangelhaft: Auch für die Bundeswehr wird IT künftig kriegsentscheidend, doch der Truppe fehlen entscheidende Fähigkeiten.

DPA Auch der fallende Börsenkurs kann ein Freund sein

Angst vor Aktien? Der Finanzprofessor Michael Grote erklärt meinem SPIEGEL-Kollegen Tim Bartz, warum viele zu viel Respekt vor dieser Form der Geldanlage haben.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

ARMANDO BABANI/EPA-EFE/REX Danny da Costa und Kollegen beim Training vor dem Europapokal-Spiel

Fraaaaaankfurt! In der Europa League ist Vitória Guimaraes aus Portugal zu Gast in der Arena der Eintracht. Hier im Liveticker (18:55 Uhr), via kostenpflichtigem Anbieter Dazn! oder in der Frankfurt-Kneipe Ihres Vertrauens.

