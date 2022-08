Christian Ströbele ist gestorben. Mein Kollege Markus Deggerich würdigt ihn als »Unikat im Kollektiv« , als einen »selten gewordenen Charakterkopf«, als einen »durch und durch überzeugten Parlamentarier«, der das Regieren nie verteufelt habe, aber eben grüne Politik machen wollte. (Den Nachruf finden Sie hier. ) Mein Kollege Michael Sontheimer erinnert sich in einem Text für die taz daran , wie er vor Jahrzehnten die linke Tageszeitung gemeinsam mit Ströbele und einigen anderen gründete: »Die meisten in der taz waren zu dieser Zeit in der Mitte ihrer Zwanzigerjahre, Christian, wie wir ihn nannten, war rund 15 Jahre älter, eine Vaterfigur, zugleich Primus inter pares. Sein fröhlicher Pragmatismus, seine selbstverständliche Prinzipientreue machten uns Mut.« Ströbele habe sich redaktionell nicht eingemischt, sich aber ums Geschäftliche und das Juristische gekümmert: »Und wenn unsere presserechtlich Verantwortlichen vor Gericht landeten, was regelmäßig geschah, versuchte er, das Schlimmste zu verhindern.«

Prominente Grüne äußern sich heute so über Ströbele: »Gradlinig, aufrichtig und hartnäckig«, »Querkopf und Freigeist«, ein »unbeirrbarer Kopf«. (Die wichtigsten Zitate hier.) Viermal errang er das Direktmandat in seinem Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost. Da wohnte er zwar nicht, aber politisch fühlte er sich als Linker da zu Hause. Und die Leute feierten ihn wie einen Star: Wenn er im Wahlkampf durch die Kneipen und über die Märkte tingelte, wollten die Gäste, dass er sich dazusetzt, jubelten und winkten ihm zu. (Sein Leben in Bildern hier.)

Meine früheste Erinnerung an Christian Ströbele stammt aus dem Jahr 1998: Die erste Bundestagswahl, bei der ich alt genug war, um mitzuwählen, gewann die SPD, auch in meinem Berliner Wahlkreis Schöneberg-Kreuzberg. Aber Ströbele landete dort auf einem guten zweiten Platz. Er zog über die Liste ins Parlament ein und fuhr mit einem Solarmobil nach Bonn, wo Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine und Joschka Fischer die rot-grüne Koalition schmiedeten. Für Abiturienten wie mich fühlte sich all das nach Aufbruch an, nach Zukunft. Vielleicht schwingt deshalb gerade Wehmut mit: Gerhard Schröder wurde immer peinlicher, Christian Ströbele musste einem nie peinlich sein.

Lesen Sie hier den ganzen Nachruf: Der gute Hirte

