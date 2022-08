Als die Menschen im Kabuler Wohnviertel Sherpur um 06.18 Uhr früh am Sonntagmorgen von einer Explosion geweckt wurden, dachten sie zuerst wohl an das Naheliegende: wieder ein Selbstmordattentäter, vermutlich vom »Islamischen Staat«. Ein Terroranschlag, wie es ihn, so unser Reporter Christoph Reuter , alle paar Wochen in Kabul gibt, auch nach der Machtübernahme der Taliban vergangenes Jahr.

Inzwischen aber wissen wir: Es waren zwei amerikanische Hellfire-Raketen, abgefeuert von einer Drohne. Sie trafen einen alten Mann, der offenbar ahnungslos auf seinem Balkon stand: Aiman Mohammed Rabi al-Sawahiri, der Nachfolger von Osama Bin Laden im Terrornetzwerk al-Qaida.

In einer TV-Ansprache bestätigte US-Präsident Joe Biden den Tod des Top-Terroristen: »Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan.« Der Einsatz sei ein klares Signal an alle Feinde der USA, so Biden: »Egal, wie lang es dauert, egal, wo du dich versteckst: Wenn du eine Bedrohung für unsere Bevölkerung bist, werden die USA dich finden und ausschalten.«

Die Frage ist, wie Sawahiri in Kabul untertauchen konnte, ohne von den Taliban unterstützt zu werden. Mein Kollege Christoph beschreibt die Lage so : »Wütend, mit Schlägen und Drohungen, vertrieben am Dienstagmorgen bewaffnete Taliban-Kämpfer ausländische Journalisten, die sich das Haus anschauen wollten, und sperrten die gesamte Straße. Die Taliban sind aufs Peinlichste erwischt worden beim eklatanten Verstoß gegen ihr Abkommen mit Washington, künftig dem internationalen Terrorismus abzuschwören und kein Rückzugsgebiet für al-Qaida zu werden.«

Tatsächlich sollen US-Geheimdienste schon Anfang des Jahres bemerkt haben, wie sich Sawahiris Familie nach Kabul begab. Monatelang wurde das Haus observiert, Sawahiri beobachtet.

Und man bemerkte, dass der Topterrorist ein Tagesritual hatte: Sich oft und lange auf dem Balkon aufzuhalten.

