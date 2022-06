Beim Blick in die Schlagzeilen erhärtet sich der Eindruck, dass das Eighties-Comeback auch fürs Militärische gilt: Die Nato will ihre sogenannten schnellen Eingreifkräfte drastisch aufstocken. Die »Nato Response Force« soll von rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten auf 300.000 wachsen. Das werde »die größte Generalüberholung seit dem Ende des Kalten Krieges«, wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute sagte. Diese Woche treffen sich Vertreter und Vertreterinnen der 30 Nato-Staaten in Madrid.

Der geplante Umbau ist Teil eines neuen Streitkräfte-Modells für das gesamte Bündnisgebiet. Dieses sieht mehr Kräfte in hoher Bereitschaft vor. Zudem sollen Kräfte auch bestimmten Gebieten zugeordnet werden. Damit könnten deutsche Soldaten etwa fest dafür eingeplant werden, litauische Truppen im Fall eines russischen Angriffs zu unterstützen. (Mehr zu den größten Problemen der Nato lesen Sie hier. )

Bei der Rekrutierung könnten mittelbar Filme wie »Top Gun« helfen. Als das Original von 1986 Tom Cruise zum Superstar machte, bekamen die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben fünfmal mehr Bewerbungen für die Ausbildung zum Jetpiloten. Jetzt schaltet das Militär offenbar Kinowerbung, die vor dem Film läuft.

Aber wie hat Cruise selbst in einem Interview von 1990 gesagt: »Ich möchte, dass die Kids wissen, dass echter Krieg nicht so aussieht wie in diesem Film. Der ist eine Achterbahnfahrt, nicht die Darstellung von Realität.«

2. Die Welt zu Gast in Elmau

Die schönste Titelseite zum G7-Treffen in Elmau kommt heute, wie so oft, von den Kolleginnen und Kollegen der »taz«: Ein Foto zeigt Joe Biden auf dem Münchner Flughafen Franz Josef Strauß, wie er neben Markus Söder steht und die Männer und Frauen vom Empfangskomitee bestaunt – sie tragen bayerische Tracht, weiße Federn in den Hüten. Dazu die Schlagzeile »Endlich indigene Völker beim G7-Gipfel«.

Während Biden die Begrüßung mit staatsmännischem Gleichmut hinnahm, bemühte sich der heute angereiste Premierminister Indiens, Narendra Damodardas Modi, mitzuklatschen, als die Kapelle spielte. (Hier mehr zum Gaudi-7.)