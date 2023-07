»Zucks« Brusthaar: Meta-Gründer Mark Zuckerberg, 39, hat auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem er mit dem Boxer und professionellen Käfigkämpfer Israel Adesanya, 33, posiert. Und mit nacktem Oberkörper. Ist das eine Grußbotschaft an Elon Musk, 52, der Zuckerberg Ende Juni zu einem Käfigkampf herausgefordert hatte? Nicht unwahrscheinlich. Innerhalb weniger Stunden sammelte Zuckerbergs Posting zu seinen Trainingspartnern auf Instagram binnen mehr als eine Million Likes. »No fugazi with Mark. This is serious business«, kommentierte Israel Adesanya dazu, was in diesem Kontext so viel bedeuten dürfte wie: Das hier ist nicht nur Show, sondern ernsthaftes Training.

Mini-Hohlspiegel