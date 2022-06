1. Kein Anschluss unter dieser Nummer?

Die Frage, was Satire »darf« und in welche Richtung sie »treten« müsse, ist immer mal wieder Gegenstand hitzigster Erörterungen. Wenn George W. Bush, Prinz William, Elton John oder J.K. Rowling auf die Schippe genommen werden, findet das normalerweise milde Richter. Es sei denn, ein (vom Kreml) preisgekröntes Duo war am Werk. Dann wird’s ernst.

Wie schon in den oben genannten Fällen sollen Wladimir Kusnezow und Alexej Stoljarow alias »Vovan und Lexus« auch für Zoom-Calls in europäische Hauptstädte verantwortlich sein, bei denen Bürgermeister (darunter Franziska Giffey) mit einem falschen Vitali Klitschko zum Narren gehalten wurden. Staatstreue Scherze in Kriegszeiten aus reaktionärem Antrieb.