In wenigen Wochen, am 8. November, werden in den USA die Kongresswahlen abgehalten. Etliche Gouverneure in wichtigen Bundesstaaten, auch DeSantis, stehen am selben Tag zur Wiederwahl an. Vom Ausgang dieser Wahlen dürfte abhängen, wer sich bei den Republikanern ernsthaft Hoffnungen auf die nächste Präsidentschaftskandidatur machen kann. Trump hat im ganzen Land Kandidaten in Stellung gebracht, die loyal zu ihm stehen. Werden die überall gewählt, steht er als Sieger der Midterms da. Fallen die Ergebnisse für Trumps Kandidaten hingegen schlecht oder nur gemischt aus, steigen die Chancen für Leute wie DeSantis, Trump vor 2024 auszubremsen. Natürlich muss der Gouverneur dafür bei der Wahl in Florida selbst gut abschneiden.

Der vergleichsweise junge Politiker DeSantis schaffe es, die Herzen rechter Wählerinnen und Wähler höher schlagen zu lassen, schreibt mein Kollege aus Washington: »Er wirkt manchmal wie Trump auf Speed.«

Und Roland berichtet, dass sich auch auf demokratischer Seite seit Neuestem ein eher jüngerer Spitzenpolitiker profiliere. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, ist 54 Jahre alt und steht im November ebenfalls zur Wiederwahl an. Er gilt als ein möglicher Nachfolger für Joe Biden, falls dieser nicht erneut als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antreten sollte. Wegen des bizarren Flüchtlingstransfers nach Martha’s Vineyard hat Newsom nun DeSantis zu einem TV-Duell bei CNN aufgefordert. »Der Hintergedanke dabei dürfte klar sein«, schreibt mein Roland. »So würden sich plötzlich vor einem Millionenpublikum zwei mögliche künftige Präsidentschaftskandidaten der beiden großen Parteien gegenüberstehen.« Noch hat DeSantis auf die Herausforderung nicht reagiert.

3. Schachweltmeister Magnus Carlsen sorgt mit einem Spielabbruch für einen neuen Eklat – und benimmt sich unsportlich

Die Welt des Schachspiels, von dem viele Menschen behaupten, es handle sich um viel mehr als einen Sport, finde ich schon immer faszinierend, auch wenn ich selbst nie ordentlich zu spielen gelernt habe. Ich verehre zum Beispiel Wladimir Nabokows Roman »Lushins Verteidigung«, in dem man viel über den finsteren Zauber dieses Spiels erfahren kann. Und ich liebe Heldengeschichten über historische Schachgenies wie Bobby Fischer, der angeblich den Lehrsatz geprägt hat: »Im Schach geht es darum, zu wissen, wann man zuschlagen und wann man sich wegducken sollte.«

Die Schach-Lichtgestalt unserer Zeit hieß lange Magnus Carlsen. Nun aber ist der derzeitige Schachweltmeister, 31, in einen merkwürdigen Streit mit dem 19-jähirgen Hans Niemann verstrickt. Carlsen löste einen Eklat aus, als er Anfang September nach einer überraschenden Niederlage bei einem Turnier in der US-amerikanischen Stadt St. Louis gegen Niemann plötzlich aus dem Wettbewerb ausstieg, ohne Erklärung. Daraufhin wurde Niemann von Internetnutzern massiv mit Betrugsvorwürfen bedacht, Beweise gab es keine. Nun sind die beiden Spieler bei einem Online-Turnier erneut gegeneinander angetreten – und es kam zu einem spektakulären Abbruch.

Nach wenigen Zügen gab Carlsen einfach auf und kappte offenbar auch seine Videoverbindung. Wie in einem Clip zu sehen ist, blickt Niemann genervt in seine Kamera.