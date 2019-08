hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Nach der Messerattacke in Chemnitz gibt es ein Urteil

Fast genau ein Jahr ist es her, dass in Chemnitz ein 35-Jähriger durch einen Messerangriff getötet wurde. Nun verurteilte das Landgericht Chemnitz den Angeklagten Alaa S., 24, zu neuneinhalb Jahren Gefängnis - der Syrer soll das Opfer am Rande eines Stadtfests gemeinsam mit einem flüchtigen Iraker erstochen haben. Der Überblick über das Urteil und die Hintergründe.

Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre Haft gefordert, die Verteidigung plädierte für Freispruch. Wegen der politischen Dimension des Falls appellierte der Verteidiger noch am Vormittag an das Gericht, sich nicht von Forderungen aus Politik, Gesellschaft oder von dem "marodierenden Mob" beeinflussen zu lassen.

In den Tagen nach der Tat war es in Chemnitz zu Aufmärschen von Neonazis und Fußball-Hooligans gekommen. Die Frage, ob es rassistisch motivierte Hetzjagden gegeben habe oder nicht, brachte letztendlich den damaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen zu Fall. Bilder von selbstbewussten Neonazi-Aufmärschen und Hitlergrüßen gingen um die Welt. Aus Sicherheitsgründen tagte die Kammer des Landgerichts Chemnitz heute in einem Gebäude des Oberlandesgerichtes Dresden.

Im Lauf der insgesamt 19 Verhandlungstage waren Zweifel am Hauptbelastungszeugen aufgekommen - der Staatsanwalt räumte Widersprüche ein. Den "Kernsachverhalt" aber habe er von Anfang bis Ende gleich beschrieben. Meine Kollegin Beate Lakotta hat den Prozess begleitet.

Kurz nach der Verurteilung legten die Verteidiger Revision ein - das Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung spricht von einem "traurigen Tag für den Rechtsstaat".

News: Was Sie heute wissen müssen

Boomendes Deutschland - abgehängtes Deutschland: "Im Schnitt ziemlich gut" lebt es sich in Deutschland. Aber wo genau, darauf kommt es an, denn die Unterschiede der Lebensverhältnisse und Zukunftschancen sind enorm. Vom Einkommen bis zur Versorgung mit schnellem Internet - wie steht es um Ihren Kreis?

"Im Schnitt ziemlich gut" lebt es sich in Deutschland. Aber wo genau, darauf kommt es an, denn die Unterschiede der Lebensverhältnisse und Zukunftschancen sind enorm. Vom Einkommen bis zur Versorgung mit schnellem Internet - wie steht es um Ihren Kreis? Zahl der im Straßenverkehr getöteten Radfahrer steigt deutlich an: Im vergangenen Jahr gab es wieder mehr Unfallopfer im Straßenverkehr. Während die Todeszahl bei Fußgängern, Auto- und Motorradradfahrern sank, stieg sie bei Fahrradfahrern um 11,3 Prozent. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Im vergangenen Jahr gab es wieder mehr Unfallopfer im Straßenverkehr. Während die Todeszahl bei Fußgängern, Auto- und Motorradradfahrern sank, stieg sie bei Fahrradfahrern um 11,3 Prozent. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Biarritz wird für den G7-Gipfel zur Festung: Am Wochenende werden unter anderem Kanzlerin Merkel und US-Präsident Trump erwartet. Gastgeber Frankreich fürchtet Ausschreitungen und riegelt den Badeort ab.

Am Wochenende werden unter anderem Kanzlerin Merkel und US-Präsident Trump erwartet. Gastgeber Frankreich fürchtet Ausschreitungen und riegelt den Badeort ab. Johnson erreicht bei Macron: nichts. Nach unfruchtbaren Brexit-Gesprächen in Berlin hoffte Großbritanniens Premier Johnson auf Paris. Doch auch der französische Präsident lässt sich nicht erweichen.

Nach unfruchtbaren Brexit-Gesprächen in Berlin hoffte Großbritanniens Premier Johnson auf Paris. Doch auch der französische Präsident lässt sich nicht erweichen. Schulz prüft mögliches Verbot von Negativzinsen für Kleinsparer: Der Finanzminister reagierte damit auf einen Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Söder, der Beträge bis 100.000 Euro grundsätzlich von möglichen Strafzinsen ausnehmen möchte. Verbraucherschützer und Wirtschaftsforscher kritisieren den Vorstoß.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier:

Das verrät Ihr kaputter Staubsauger über Sie: Ausrangierte Smarthome-Geräte haben oft noch viele Daten über ihren Vorbesitzer gespeichert. Ein Hacker hat Dutzende gebrauchte Geräte gekauft - und Erstaunliches gefunden.

Dennis Giese Staubsauger-Hack: Im Internet der Dinge geht vieles nicht verloren

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wie die Große Koalition den Deutschen das Arbeiten verleidet: Der Wirtschaft fehlen Fachkräfte, die Angst vor Altersarmut grassiert, und was tut die Große Koalition? Sie verschärft die Misere, indem sie Hunderttausende Beschäftigte in den vorgezogenen Ruhestand drängt. Michael Sauga schreibt: Die rot-schwarze Rentenpolitik ist ein sündhaft teurer Anschlag auf die wirtschaftliche Vernunft.

Macht den Antifaschismus wieder bürgerlich: Die Geschichte lehrt uns, wie leicht der Faschismus an die Macht kommen kann. Meine Kollegin Ferda Ataman appelliert in ihrer Kolumne an die CDU: Es darf keine Koalition mit der AfD geben.

Werft Eiswürfel in die Arktis! Dank Donald Trump spricht die Welt über Grönland. Auch dort schmilzt das Eis. Es wird Zeit, dass die Babyboomer etwas gegen die Folgen des Klimawandels tun, meint Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Zu viele weiße reiche Jungs": Ebru Düzgün, die sich als Rapperin Ebow nennt, drückt das Lebensgefühl junger Migrantinnen aus. Die Frau ist zornig. Und macht schnell deutlich, warum. Mein Kollege Jurek Skrobala hat sie getroffen.

Nathan Murrell / DER SPIEGEL "In mir steckt der Zorn meiner Oma, meiner Mama, meiner Tanten"

Was Haarwuchsmittel taugen: Mit dem Alter eines Menschen verändert sich auch sein Schopf. Bei 70 Prozent der Männer wachsen die Haare im Alter nicht mehr nach. Kollagendrinks, Knoblauch und Koffein sollen dagegen helfen - mein Kollege Jörg Blech hat recherchiert, was wirkt - und was nicht.

Vergessen Sie Low Carb und Low Fat: Je extremer Sie Ihre Ernährungsform wählen, umso größer ist die Gefahr, dass Sie etwas falsch machen. Wer sich glücklich essen will, sollte beim Essen diese Regeln beachten.

PLANTY-OF-MEAT / obs Fleischgenuss, hier pflanzlich: ein vegetarischer Burger des Deutschen Start-ups Planty-of-Meat

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Prokino Drehbuch und Romanvorlage des Films stammen von Mafia-Kenner Roberto Saviano

Was Sie ab heute im Kino ansehen könnten: "Der Clan der Kinder" basiert auf der wahren Geschichte von Jugendgangs, die um die Herrschaft in Neapel gekämpft haben. "Ich steh auf Geld und Adrenalin", sagte damals ein Verhörter. 20 Jahre Berlusconismus haben bewiesen, dass man unantastbar ist, wenn man Geld hat - die Logik lässt sich fortsetzen bis heute, schreibt meine Kollegin Margherita Bettoni. Der Film zeigt das Resultat einer Gesellschaft, die ihren Anstand verloren hat.

Oder, wenn Sie aus der Gegend um Dresden kommen, schauen Sie im Staatsschauspiel vorbei. Der SPIEGEL interviewt dort live die in Ostberlin geborene Schauspielerin Christiane Paul. Es geht um ihre außergewöhnliche Karriere und ihren Blick auf den Mauerfall vor 30 Jahren, von dem sie sagt: "Man hat uns damals die Revolution geklaut."

Britta Pedersen/ DPA Christiane Paul: Sie wollte immer Schauspielerin werden. Und Ärztin. Sie wurde mit beidem erfolgreich

Wenn Sie einmal in der Woche über die neuesten Artikel unserer Reihe "Wir seit '89" per Mail informiert werden wollen, hinterlassen Sie hier ihre E-Mail-Adresse.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Isabella Reichert vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.