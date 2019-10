hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: WM-Wochen - in Doha und Stuttgart

Nach 1500 Metern, als er gerade die letzte Disziplin des Zehnkampfes abgeschlossen hatte, sah Niklas Kaul etwas ungläubig aus. Er ging noch ein paar Schritte, dann sank er zu Boden. Später versteckte er das Gesicht immer wieder in den Händen, schüttelte den Kopf. Der Deutsche ist der jüngste Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte. Mein Kollege Jan Göbel berichtet aus Doha über den historischen Sieg des Königs von Katar.

Auch internationale Medien schreiben voller Wertschätzung über Kaul. So sprach die italienische "Gazzetta dello Sport" von einer "titanischen" Herausforderung. Weitere Pressestimmen lesen Sie hier. Mit Christina Schwanitz gab es einen weiteren deutschen Erfolg: Sie holte Bronze im Kugelstoßen - trotz vorheriger Babypause und Verletzungsproblemen. Jan Göbel über das deutsche Gesicht dieser Sportart.

DIEGO AZUBEL/EPA-EFE/REX Christina Schwanitz: 19,17 Meter im Finale von Doha

Am Abend geht es in Doha, dem extrem umstrittenen Austragungsort, mit den nächsten Wettbewerben weiter. Alle Entscheidungen können Sie bei uns im Liveticker verfolgen. Außerdem hat heute eine weitere große Veranstaltung begonnen: die Turn-WM in Stuttgart. Kunstturner Andreas Bretschneider hat die Teilnahme verpasst. Dabei trägt das schwerste Element im Reckturnen seinen Namen - das zeigt und erklärt er im Video. Hier finden Sie Zeitplan, Ergebnisse und Rekorde der Turn-WM.

Beim US-Turnteam geht es neben dem Sport auch immer noch um Aufarbeitung - zwei Jahre nach der Aufdeckung des Missbrauchsskandals um den Teamarzt Larry Nassar. Meine Kollegin Sabrina Knoll fasst zusammen, wie der Verband seine Sportler im Stich gelassen hat.

Das Zitat des Tages:

"Afghanistan wird nie wieder ein Ort sein, in dem Frauen in Käfige gesperrt werden."

Ashraf Ghani ist seit 2014 afghanischer Präsident. Im Interview mit dem SPIEGEL spricht er über die Verhandlungen mit den Taliban und sein Mitgefühl für deutsche Soldaten. Ghani stellt klar: Ein Deal mit den Taliban müsse unter anderem beinhalten, dass die Rechte der Frauen bewahrt bleiben.

News: Was Sie heute wissen müssen

Bundesregierung genehmigt Waffendeal für die Emirate: Der Lieferstopp für deutsche Waffen an beteiligte Länder im Jemenkrieg wird nach SPIEGEL-Informationen weiter aufgeweicht. Es geht um Generatoren für ein Flugabwehrsystem.

Der Lieferstopp für deutsche Waffen an beteiligte Länder im Jemenkrieg wird nach SPIEGEL-Informationen weiter aufgeweicht. Es geht um Generatoren für ein Flugabwehrsystem. Kramp-Karrenbauer stürzt in SPIEGEL-Umfrage weiter ab: Das Amt der Verteidigungsministerin hat der CDU-Chefin bisher wenig Sympathiepunkte eingebracht. Kramp-Karrenbauer fällt seit Monaten in der Gunst der Bürger.

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX Angela Merkel (l.), Annegret Kramp-Karrenbauer

EU-Parlamentspräsident weist britische Brexit-Vorschläge zurück: Der Vorstoß von Premierminister Boris Johnson sei "nicht mal ansatzweise eine Grundlage für ein Abkommen", sagte David Sassoli dem SPIEGEL. Die Zweifel an einer Einigung in letzter Minute wachsen.

Der Vorstoß von Premierminister Boris Johnson sei "nicht mal ansatzweise eine Grundlage für ein Abkommen", sagte David Sassoli dem SPIEGEL. Die Zweifel an einer Einigung in letzter Minute wachsen. ARD will 20 Millionen Euro in Serien investieren: Zeitenwende bei der ARD. Künftig sollen Formate primär für die Mediathek produziert werden. Die Sendergruppe will nur an ihrem Onlineerfolg gemessen werden.

Zeitenwende bei der ARD. Künftig sollen Formate primär für die Mediathek produziert werden. Die Sendergruppe will nur an ihrem Onlineerfolg gemessen werden. Ter Stegen spielt gegen Argentinien: Die Torwartfrage sorgte in der deutschen Fußballnationalmannschaft zuletzt für Diskussionen. Jetzt gibt Joachim Löw dem Keeper des FC Barcelona eine Chance - betont aber, dass es eine klare Hierarchie gebe.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Die Wiedervereinigung ist doch super gelaufen, oder? Von wegen "blühende Landschaften" - die Deutsche Einheit ist zum Desaster geworden, schreibt Thomas Fricke in seiner Kolumne. Die Quittung komme jetzt, bei den Wahlen.

Netflix und Amazon, aufgepasst! Die ARD will jetzt Serien für Jüngere drehen. Harald Schmidt befürchtet, das wird wie "In aller Freundschaft" mit mehr digitalem Schabernack.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Ausgerechnet die Berliner CDU: 2015 war die Mehrheit der Berliner CDU noch gegen die Ehe für alle, jetzt gibt sie sich besonders progressiv. Parteichef Kai Wegner erklärt im Interview, warum er Lesben und Schwule in der CDU aufwerten will - und was er noch plant.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Die Paten aus dem Verteidigungsministerium: Neue Erkenntnisse zur Berateraffäre. Das Protokoll einer vertraulichen Sitzung offenbart das Ausmaß der Vetternwirtschaft in der Rüstungspolitik unter Ex-Ministerin Ursula von der Leyen.

Der unerfüllte Kinderwunsch: Viele Menschen hätten gern Nachwuchs, doch es klappt nicht. Wie damit umgehen? Fünf Betroffene erzählen, was sie sich von ihrem Bekanntenkreis wünschen.

imago images / Westend61 "Es schlägt auf mein Selbstwertgefühl, wenn ich auf der Straße schwangere Frauen sehe"

Hat Donald Trump Angst? Zuletzt nutzte der US-Präsident einen Pressetermin mit dem finnischen Präsidenten, um eine Hasstirade auf die Demokraten abzufeuern. Seine Wutausbrüche erreichen vor dem Impeachment-Verfahren ein neues Niveau.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie lesen können: Den neuen Kinofilm mit Will Smith, "Gemini Man" von Ang Lee, können Sie sich sparen. Lesen Sie lieber ein Buch. Und zwar eines, das nur aus einem einzigen Satz besteht, der sich über mehr als 250 Seiten zieht. "Ein ungewöhnlicher Roman über einen ungewöhnlichen Mann" von Mike McCormack klingt formal zunächst schräg. Tatsächlich aber ist das Buch ein "komisch-unterhaltsames Sprachkunststück, das der Übersetzer Bernhard Robben bewundernswert lässig ins Deutsche übertragen hat", schreibt mein Kollege Wolfgang Höbel.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Herzlich

Andreas Evelt vom Daily-Team

