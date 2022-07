1. Es gibt ein Rätselraten, wo die reparierte Gazprom-Turbine derzeit ist – zum Betrieb von der Pipeline Nord Stream 1 ist sie jedenfalls gar nicht nötig

Eine auf den ersten Blick sehr banale Maschine ist in diesen Sommertagen zum Symbol des Streits um Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland geworden: eine zwischenzeitlich zum Reparieren nach Kanada verschickte Turbine, die dem russischen Konzern Gazprom gehört. »Wo ist es denn nun wirklich: dieses Ding, an dem angeblich Europas Versorgung mit russischem Erdgas hängen soll? In Deutschland, in Russland – oder auf dem Weg zur Ostseepipeline Nord Stream 1?« fragen meine Kollegen Claus Hecking, Martin Hesse und Gerald Traufetter in ihrer Geschichte über das Katz- und Maus-Spiel, das Russland derzeit mit seinen Gaskunden im Westen treibt .

Wladimir Putin hat in der Nacht zum heutigen Mittwoch gesagt, falls Russland die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalte, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline deutlich zu fallen. Der aktuelle Aufenthaltsort der Gasturbine, die im Mittelpunkt der Gaskrise steht, ist nebulös. Auch der Konzern Siemens Energy, der die Turbine gebaut hat, gibt darüber keine Auskunft – nicht mal darüber, welche Turbine bei der Pipeline genau zum Einsatz kommt. »Eine naheliegende Variante unter den aeroderivativen Turbinen wäre die SGT-A35«, so die Kollegen. »Sie wiegt in einer Standardausführung rund 99.000 Kilogramm, ist gut neun Meter lang, vier Meter breit und fünf Meter hoch. Damit ist sie deutlich leichter und kleiner als die meisten Turbinen, die beispielsweise in Gaskraftwerken eingesetzt werden.«