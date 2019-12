hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Der Diktator lässt das Drohen nicht

Es gehe keine nukleare Gefahr mehr von Nordkorea aus - das behauptete US-Präsident Donald Trump, nachdem er sich mit dem Machthaber Kim Jong Un erstmals in Singapur getroffen hatte. Es folgten weitere Treffen und Gespräche hinter den Kulissen - doch in der Nacht zum 1. Januar 2020 könnte Kim beweisen, dass von ihm sehr wohl noch eine Gefahr ausgeht.

Dann läuft das Ultimatum ab, das die nordkoreanische Regierung den US-Vertretern gesetzt hatte, um zu "nennenswerten Fortschritten" bei den Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm zu gelangen. Den Nordkoreanern geht es dabei vor allem um eine Lockerung der internationalen Sanktionen gegen das isolierte Land. Dafür wollen die USA echte Bemühungen zur Denuklearisierung sehen. Stattdessen sprach Kim aber drohend von einem "Weihnachtsgeschenk", von "Maßnahmen", die ergriffen würden. Geschehen ist bislang nichts.

Ahn Young-joon/ AP Bild eines nordkoreanischen Raketentests

Für eine Entwarnung ist es dennoch zu früh. Seit Samstag hat Kim in Pjöngjang das Zentralkomitee der Arbeiterpartei einberufen - eine ungewöhnliche Zusammenkunft, weil sie mehrere Tage dauert und nur kurz nach einem Treffen Kims mit der Zentralen Militärkommission stattfindet, schreibt meine Kollegin Katharina Graça Peters aus Seoul. Über die Feiertage flogen vier US-Flugzeuge gleichzeitig Aufklärungsmissionen über der See östlich von Südkorea, am Montag stieg erneut ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug auf.

Spätestens bei seiner Neujahrsansprache, die Kim traditionell am 1. Januar hält, dürfte der neue Kurs des Regimes deutlich werden - Experten rechnen nicht mehr damit, dass sich der Friedensprozess damit fortsetzt.

Die Zahl des Tages: Neun (Prozent)

Soviel mussten Käufer für Wohnungen in den sieben größten Städten Deutschlands mehr bezahlen als im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Ein- und Zweifamilienhäuser kosteten 7,5 Prozent mehr. Insgesamt keine gute Zeit, um Immobilien zu kaufen: In den übrigen deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern verteuerten sich Wohnungen um 5,8 Prozent und Häuser um 7,8 Prozent. Damit setzt sich der Preisanstieg der ersten Jahreshälfte fort.

News: Was Sie heute wissen müssen

Trauer um Manfred Stolpe: Der frühere Ministerpräsident Brandenburgs ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Unseren Nachruf auf ihn finden Sie hier.

Christian Thiel/ imago images Manfred Stolpe, Ministerpräsident a.D. (Archivbild von 2014)

Ein Unbekannter soll nahe Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins geschossen haben. Die Polizei ermittelt nun.

Die Polizei ermittelt nun. Chinesischer Forscher zu drei Jahren Haft verurteilt: He Jiankui hatte Erbgut ungeborener Kinder manipuliert. So sollten diese vor einer Ansteckung mit HIV geschützt werden. Das Experiment war scharf kritisiert worden.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Große Aufregung um einen Kindersong: Wie Sie vermutlich über das Wochenende schon mitbekommen haben, hat der WDR-Kinderchor von der lieben Oma als "Umweltsau" gesungen. Das hat große Empörung bis hin zu Morddrohungen hervorgerufen, Intendant Tom Buhrow sprach von einem Fehler. Das kann nur der Anfang sein, schreibt mein Kollege Peter Ahrens in einer Glosse dazu.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Hauptsache, die Kinder haben Spaß: Auch Harald Schmidt hat sich mit dem "Umweltsau"-Song beschäftigt. Nach allem, was man weiß, waren die Kinder freiwillig an der Aktion beteiligt, analysiert er - und hat noch weitere Ideen. Hier geht es zum Video.

Radikal jung: Anna Peters, 23, steht gemeinsam mit Georg Kurz an der Spitze der Grünen Jugend. Im Interview erzählt sie, was für sie Radikalität bedeutet und wie sie zu einer schwarz-grünen Regierung stehen würde. Hier finden Sie den Text.

Georg Kurz Anna Peters

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Das neue Jahrzehnt beginnt - und Deutschland wird sich stärker verändern als je zuvor. Die Demografie wird die Strukturen des Sozialstaats durchschütteln, selbst starke Einwanderung oder ein stetiges Geburtenhoch könnten die Lücke nicht mehr schließen. Die Folgen sind vielfältig. Elf Prognosen für die Zwanzigerjahre - lesen Sie hier die SPIEGEL-Titelstory.

Pavel Blazek Adam Ondra am Fels

In der Kletterszene ist er ein Star: Adam Ondra, auch bekannt für seinen "Power Scream", den er ausstößt, wenn es schwierig wird. Er gilt als der vielleicht beste Sportkletterer der Gegenwart. Bei den Olympischen Spielen in Tokio muss er sich nun auch im Speedklettern beweisen. Mein Kollege Hilmar Schmundt hat ihn getroffen.

Nicht nur Deutschland kann Bürokratie - auch die Italiener verzweifeln. 160.000 Vorschriften und jedes Jahr 30.000 neue Seiten. Ein Leidensbericht von Hans-Jürgen Schlamp.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

So langsam müssen Sie sich entscheiden: Wollen Sie in diesem Jahr auf die Böllerei an Silvester verzichten - oder nicht? "In den Rufen nach einem Böllerverbot schwingt ein elitärer Unterton mit, wie er unangenehmer nicht sein könnte", schreibt meine Kollegin Frauke Böger (hier finden Sie auch noch die Kontra-Böller-Argumente). Lesen Sie hier, was ein Feuerwerkhersteller dazu sagt.

Marius Schwarz/ imago images Neujahrsspaziergang mit einem Hund

Vor allem für Tiere kann die Knallerei aber belastend sein, davon berichtet Juri-Frauchen Anja Rützel. Zwar ist sie auch nicht für Verbote - aber hört nicht der Spaß da auf, wo er anderen die Freiheit nimmt? Was Sie als Hundebesitzer beachten sollten, lesen Sie hier. Tipps für die Gastgeber - ob mit oder ohne Feuerwerk - finden Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Herzlich

Vanessa Steinmetz vom Daily-Team

