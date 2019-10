hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Nordsyrien unter Druck

Die Türkei rückt nach Nordsyrien vor, die Kurden rufen das Assad-Regime zu Hilfe und IS-Kämpfer fliehen aus den Gefängnissen. So sieht die Lage östlich des Euphrats aus, sieben Tage nachdem US-Präsident Donald Trump der syrischen Kurdenmiliz YPG die amerikanische Unterstützung entzogen hat.

Das Agieren des US-Präsidenten löste eine Kettenreaktion aus. Vor fünf Tagen begann die Türkei ihre Offensive auf die Kurdengebiete in Nordsyrien. Bereits jetzt ist die syrisch-kurdische Selbstverwaltung zusammengebrochen. In einer Stellungnahme baten die Kurden das Regime von Baschar al-Assad, wieder die Kontrolle zu übernehmen. Vermittelt wurde der Deal offenbar von Russland. Die Regierung in Damaskus soll bereits erste Truppen an die syrisch-türkische Grenze entsandt haben. Die Türkei reagierte kämpferisch.

In den ersten Tagen der türkischen Offensive wurden mehrfach Zivilisten zum Ziel. Am Samstag starb die kurdische Politikerin Havrin Khalaf, kurdische Medien nannten ihren Tod eine Hinrichtung auf offener Straße. Am Sonntag wurden bei einem Luftangriff auf einen Konvoi mit Zivilisten und ausländischen Journalisten mindestens zehn Menschen getötet. Insgesamt zählt die Syrische Beobachtungstelle für Menschenrechte mindestens 52 zivile Todesopfer.

Die EU steht den Ereignissen weitgehend machtlos gegenüber. Mitgliedsländer der Europäischen Union haben die Türkei erneut zum sofortigen Abbruch der Offensive aufgefordert. Doch will die EU vorerst kein allgemeines Waffenembargo gegen die Türkei verhängen. Eine Erklärung verweist lediglich auf die Entscheidungen von Ländern wie Deutschland und Frankreich, ab sofort keine Rüstungsexporte mehr zu genehmigen. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn befürchtet, dass die Nato-Staaten in einen Krieg mit hineingezogen werden könnten. Ein solcher "Bündnisfall", der eintritt wenn ein Nato-Land (wie die Türkei) angegriffen wird, gilt aber als höchst unwahrscheinlich.

Drei Stunden

Die innere Uhr hat Einfluss darauf, wie wir schlafen, abnehmen, gesünder leben. Ein Beispiel: Unser Gehirn arbeitet am besten drei Stunden nachdem wir aufgestanden sind, erklärt der Chronobiologe Satchin Panda im Interview. Er verrät auch, wie wir unseren Tag am besten planen sollten.

Was Sie heute wissen müssen

Queen Elizabeth II. hat das Regierungsprogramm von Premierminister Boris Johnson verlesen: Der EU-Austritt zum 31. Oktober wird darin als "Priorität" bezeichnet. Sie eröffnete damit das britische Parlament.

Tolga Akmen/ AFP Feierliche Wiedereröffnung des britischen Parlaments: Die Queen steht im Mittelpunkt der Zeremonie

Spanien erlässt erneut internationalen Haftbefehl gegen Carles Puigdemont: Im Juli hatte Spanien einen internationalen Haftbefehl gegen den katalanischen Separatistenchef zurückgezogen.

Nobelpreis für Wirtschaft geht an drei Armutsforscher: Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Kremer wollten wissen welche Maßnahmen gegen Armut wirken.

Bei Kommunalwahlen in Ungarn siegte die Opposition auch in Budapest: Viktor Orbáns Fidesz-Partei erlitt die erste große Niederlage nach einem Jahrzehnt.

Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Kremer wollten wissen welche Maßnahmen gegen Armut wirken. Bei Kommunalwahlen in Ungarn siegte die Opposition auch in Budapest: Viktor Orbáns Fidesz-Partei erlitt die erste große Niederlage nach einem Jahrzehnt.

Die meistdiskutierten Kommentare

Seine Königliche Hoheit hat noch nicht genug: Georg Friedrich Prinz von Preußen hätte gerne Kunstschätze vom deutschen Staat und ein Wohnrecht für seine Sippe im Schloss Cecilienhof. Schon das Ansinnen ist eine Beleidigung der Republik, kommentiert Stefan Kuzmany.

"Ich möchte, dass Horst Seehofer mein Handy checkt": Seit er das neueste Softwareupdate runtergeladen hat, kann das Handy von Harald Schmidt tolle Sachen. Weiß Google deshalb immer wo er ist? Hier geht's zum Video.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Das seltsame Verhältnis der Grünen zur Homöopathie: Die Ökopartei streitet über die sogenannte Alternativmedizin. Sind die Grünen bereit, sich von identitätsstiftenden Positionen zu lösen, die wissenschaftlich fragwürdig sind?

Gewinner und Verlierer des Handelskriegs: In den USA leiden viele Firmen unter den wechselseitigen Strafzöllen mit China. Doch es gibt auch Gewinner - und jene, die sagen, dass der Präsident endlich das Richtige tut.

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie tun könnten: Heute Abend wird der deutsche Buchpreis verliehen. Zeit für Sie, einen Blick auf die Shortlist zu werfen. Da findet sich neben "Herkunft" von Saša Stanišic auch der neue Eifelroman von Norbert Scheuer. "Winterbienen" erzählt von zwei Brüdern während der Nazizeit. Ein "eindringlicher Gesellschaftsroman" findet mein Kollege Volker Weidermann. Lesen Sie doch einmal rein.

Fritz-Peter Linden/ C.H. Beck Norbert Scheuer

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Milena Hassenkamp vom Daily-Team

