Das Thema des Tages: Feuer von Notre-Dame - gut für Macron?

Frankreich ist ein zerrissenes Land, die Gelbwesten-Proteste brachten den Präsidenten zuletzt in arge Bedrängnis und eigentlich wollte Emmanuel Macron am Montagabend weitere Reformen verkünden. Aber dann brannte Notre-Dame.

Eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt ist stark beschädigt worden. Die Feuerwehrleute konnten - offenbar durch professionellen Einsatz - Außenmauern, Glockentürme und auch einiges im Inneren der Kathedrale retten.

Schon am Abend hieß es, unter anderem die angebliche Dornenkrone Jesu sei gerettet, ebenso wie weitere Reliquien und Kunstschätze. Ein Vorher-Nachher-Bildvergleich des Innenraums zeigt: Der Altar, ein Kreuz und sogar Kerzen stehen noch. Nun soll Notre-Dame wieder aufgebaut werden. Dafür überboten sich französische Milliardärsfamilien und Konzerne mit Spendenangeboten.

Nun fragen sich viele: Kann Präsident Macron die kulturelle Katastrophe womöglich für sich nutzen? Unsere Frankreich-Korrespondentin Britta Sandberg glaubt: Er kann.

Die Zahl des Tages: 100.000 Euro

Oliver Hardt/ Getty Images Extrem teurer St.-Pauli-Horrorclown

So teuer kommt den Hamburger Verein FC St. Pauli die Pyro-Show, die Einzelne am 10. März in den Fanblocks der Heimmannschaft und des gegnerischen HSV abbrannten. Das Stadtderby musste mehrfach unterbrochen werden, die Braun-Weißen unterlagen dem HSV mit 4:0.

AFP Echter Mann in Denver, Colorado

No uterus, no opinion? Kolumnistin Stokowski ist gegen diese radikalfeministische Haltung, denn auch Männer können gute Feministen sein. Es helfen 40 einfache Regeln.

Hart - aber fair: Harald Schmidt macht sich Gedanken um den Pariser Kathedralenbrand. Er schaut derartige Ereignisse gern beim US-Sender CNN - und lässt sich das Gleiche dann gern von ARD und ZDF nochmal vorlesen. Das Video.

Sterben auf Wunsch: Das Bundesverfassungsgericht bespricht heute das Verbot von Euthanasie in Deutschland. In den Niederlanden ist Sterbehilfe erlaubt. Lesen Sie hier eine Reportage über die letzten Stunden von Annie Bus.

Es fehlt: die Richtige. Was tun als Mann mit Kinderwunsch in den Dreißigern, wenn man kein greiser Vater werden will? Besuch bei Männern, bei denen die Uhr tickt.

Carles Rodrigo/ Getty Images Partnerin, wo bist du?

Lesen Sie ein gutes Buch! Geovani Martins erzählt von seinem Brasilien, in dem die Kleinen lernen, dass nur das Recht des Stärkeren zählt. "Aus dem Schatten" umfasst 13 Geschichten. Eine oder zwei schaffen Sie heute auf jeden Fall.

