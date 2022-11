Getan hat er das auch vor Gericht. Vor dem Court of Chancery in Delaware, Amerikas wichtigstem Unternehmensgericht, stand Musk nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge. Es ging um eine Klage eines Tesla-Aktionärs. Der will geklärt wissen, ob Musk als Chef des Unternehmens wirklich eine Vergütung von 56 Milliarden Euro wert ist (nein, das ist kein Übersetzungsfehler, der bei Millionen und Milliarden häufig mal vorkommt). Der Kläger heißt Richard Tornetta, er besitzt neun Tesla-Aktien im Wert von derzeit knapp 1700 Dollar, sein Geld verdient er sonst mit dem Einbau von Autostereoanlagen.

Musk gab an, dass er extrem hart arbeitet – was auch sonst? »Gehe schlafen, ich wache auf, arbeite, gehe schlafen, arbeite, und das sieben Tage die Woche«, beschrieb er seinen Lebensrhythmus als neuer Twitter-Eigner. Seinen Lifestyle will er nun auch auf seine neuen Leibeigen.. äh, Angestellten übertragen. Gestern verschickte er eine Mail an die verbliebenen Twitter-Beschäftigten mit der Frage, ob sie bleiben wollen. »Wenn du sicher bist, dass du Teil des neuen Twitter sein willst, klick bitte unten auf Ja«. Allerdings müsse Twitter »extrem hardcore sein«. Unter Hardcore versteht Musk »außergewöhnliche Leistungen«, Bloomberg zufolge erwarte er 80-Stunden-Wochen und ein »manisches Dringlichkeitsgefühl« bei der Arbeit.

Das Gericht in Wilmington, Delaware, konnte meiner Kollegin Ines Zöttl zufolge nicht abschließend klären, welches Einkommen nun angemessen ist. Sie wohnte dem Prozess bei und beschreibt einen müden Manager Musk, der immerhin selbst einräumt, dass er heute nicht so richtig hardcore drauf ist. »Kann sein, dass ich ein bisschen langsam bin.« Überhaupt: Er könne auch gar nicht recht verstehen, warum man sich hier mit solchen kleinkarrierten Fragen befasse. Die Multi-Milliarden-Vergütung diene ohnehin nur einem Ziel: die Kolonisierung des Mars zu finanzieren. »Wenn ich zu viel Zeit auf Tesla verwende, bin ich nicht sicher, dass das dem übergeordneten Wohl dient.«

Vielleicht wäre dem übergeordneten Wohl mehr gedient, Musk würde in manchen Wochen seine Routine umkehren und 120 Stunden schlafen statt arbeiten. Gute Nacht!

3. Ausgeruhte Empfehlung

Es ist ziemlich ruhig geworden um die Ständige Impfkommission (Stiko), fast hätte man vergessen, dass sie seit vier Wochen prüft, ob der für Kinder zugelassene Corona-Impfstoff auch tatsächlich verabreicht werden sollte – und vor allem, an wen. Vorbei die Zeiten, als alle Druck machten, der Arbeitskreis solle mal zu Potte kommen. Vorbei die Häme selbst von Gesundheitsminister Lauterbach (arbeitet der eigentlich auch 120 Stunden?) in Richtung Stiko-Chef Thomas Mertens. »Ich glaube, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir in die Arbeit der Stiko mehr Dynamik bekommen.« Dabei soll Lauterbach selbst als Chef nicht ganz unproblematisch sein .