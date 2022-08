Jetzt bestraft ihre eigene Partei sie. In ihrem Heimatwahlkreis Wyoming hat Cheney die Vorwahlen für den Kongress deutlich verloren. Sie wird bei den anstehenden Wahlen zum US-Repräsentantenhaus im November nicht erneut kandidieren können und verliert ihr Mandat. Eine Trump-treue Kandidatin zieht stattdessen in den Wahlkampf. »Cheneys Sünde aus Trumps Sicht«, berichtet mein Kollege Roland Nelles aus Washington: »Sie hat es gewagt, sich von ihm und seinem Kult loszusagen; sie hat – wie wenige andere in ihrer Partei – Trumps Lüge von der gestohlenen Präsidentenwahl angeprangert. Zudem arbeitet sie in Washington als Co-Vorsitzende des Ausschusses zur Untersuchung des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar maßgeblich daran mit, Trump diverse strafrechtliche Vergehen und Verstöße gegen seinen Amtseid nachzuweisen.« (Hier die ganze Geschichte. )

Wieder zeigt sich: Große Teile der Republikaner haben sich von Trump kapern lassen, haben das Feld seinen Spießgesellen und Claqueuren überlassen – und kopieren seine Methoden. Immer neue Fronten im Kulturkampf eröffnen sie, etwa gegen vermeintlich »woke« Konzerne. Einflussreiche Republikaner agitieren mittlerweile selbst gegen Großbanken wie Goldman Sachs, weil die weniger in Kohle und Öl investieren wollen, wie mein Kollege Alexander Demling aus San Francisco berichtet. So setzte West Virginias republikanischer Finanzminister fünf Finanzfirmen kurzerhand auf eine Sanktionsliste, damit sie keine staatlichen Aufträge mehr erhalten. (Hier mehr dazu. )

Wie bei einem Kult immunisieren viele Republikaner sich gegen die Wirklichkeit. Wichtigster Glaubenssatz: die Lüge von der gestohlenen Wahl 2020. Wer ihn nicht teilt, wer ihm gar öffentlich widerspricht, gilt schnell als Verräter – oder Verräterin. Wie jetzt Liz Cheney. Sie aber will nicht klein beigeben, im Gegenteil: Sie erwägt eine Präsidentschaftskandidatur.

3. Das umkämpfte AKW

Das größte Atomkraftwerk Europas unter Beschuss – solche und ähnliche Meldungen waren in den vergangenen Tagen immer wieder zu lesen und zu hören. Für den Beschuss weisen Russland und die Ukraine sich gegenseitig die Schuld zu. Klar ist: Russische Truppen halten die Anlage in Saporischschja besetzt; in den vergangenen Tagen trafen Geschosse das Umspannwerk, mehrere Transformatoren und Strahlenmessstationen sind zerstört. Die Notstromaggregate eines Blocks sprangen an, heißt es. »Die Sorge vor einem Unglück wächst«, berichtet meine Kollegin Julia Merlot aus unserem Wissenschaftsressort.