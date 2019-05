hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Themen des Tages: Kanzlersturz in Östereich

Glück und Unglück in Österreich lagen für Kanzler Sebastian Kurz sehr eng beieinander: Weniger als 24 Stunden lagen zwischen dem Triumph bei der EU-Wahl (34,5 Prozent) für seine ÖVP - und seinem Sturz als Kanzler.

Am Montagnachmittag, 16.15 Uhr, war es vorbei mit seiner Kanzlerschaft - nach nur 525 Tagen im Amt.

Auf Antrag der SPÖ sprachen die Sozialdemokraten und Kurz' bisheriger Koalitionspartner, die frühere Strache-Partei FPÖ, dem jüngsten Regierungschef Europas das Misstrauen aus.

Die Ibiza-Affäre um Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hatte den Sturz eingeleitet. Nachdem Strache 2017 on the record den Ausverkauf der österreichischen Demokratie in Aussicht gestellt hatte, platzte die Koalition. Rache nahm nun die FPÖ, die SPÖ assistierte.

Strache (rechts), 2017 heimlich gefilmt auf Ibiza

Österreich ist ohne Regierung, bis Bundespräsident Alexander van der Bellen einen neuen Kanzler ernennt. Übernehmen könnte Franz Fischler, Ex-EU-Kommissar für Landwirtschaft. Ein neues Parlament wird dann vermutlich erst in drei Monaten gewählt. Wie es weitergeht, steht im Newsblog.

Europawahl

War das jetzt ein Erfolg der Grünen? Der Rechtspopulisten? Der Europafreunde oder -feinde?

EU-weit sind die Ergebnisse uneinheitlich: In Deutschland ging die SPD unter, in den Niederlanden und Spanien schossen deren Äquivalente, die Arbeitspartei und die PSOE, unerwartet stark nach oben (alle Ergebnisse im Überblick).

In Holland scheinen sie außerdem vom Rechtspopulismus geheilt. In Teilen Deutschlands wiederum wird die AfD stärkste Kraft.

Die Grünen jubeln hierzulande über eine Verdoppelung ihrer Prozentpunkte, in der EU bringt das ihrer Fraktion aber gerade mal 13 Sitze mehr.

Erkenntnis? Die EU-Wahl besteht aus 28 nationalen Wahlen, aus der dann ein Parlament gebastelt wird. Aber: Im Gesamtergebnis haben proeuropäische Parteien mit mehr als 500 Mandaten eine Zweidrittelmehrheit. Der befürchtete Nationalistensturm auf das Parlament ist ausgeblieben, auch wenn sich Marine LePen in Frankreich oder Matteo Salvini in Italien feiern.

Insgesamt wird es ungemütlicher in Straßburg, vor allem für die ehemals großen Blöcke der Sozialisten und Konservativen, und damit gewinnt das Parlament, freut sich Kollege Stefan Kuzmany.

AFP Warum nicht mal eine Kommissionspräsidentin? Margrethe Vestager aus Dänemark

Und vielleicht wird statt Manfred Weber (CSU), den sich die Konservativen schön zurecht gelegt hatte, doch jemand anders Präsident oder Präsidentin der Kommission.

CDU-Erfolg und jetzt Rot-Grün-Rot? Trotz verlorener Mehrheit in Bremen denkt die SPD ans Weiterregieren - mit Grünen und Linken.

Trotz verlorener Mehrheit in Bremen denkt die SPD ans Weiterregieren - mit Grünen und Linken. Bombe von Lyon: In der französischen Stadt hat es weitere Festnahmen gegeben.

In der französischen Stadt hat es weitere Festnahmen gegeben. Chrysler-Fiat und Renault? Die beiden Autokonzerne denken über eine gemeinsame Holding nach. An der Börse hatten beide Unternehmen zuletzt nur verloren, nun ging es nach der Ankündigung aufwärts.

Die beiden Autokonzerne denken über eine gemeinsame Holding nach. An der Börse hatten beide Unternehmen zuletzt nur verloren, nun ging es nach der Ankündigung aufwärts. Stauwarnung für Himmelfahrt und kleiner Tipp fürs lange Wochenende: Schonen Sie Klima und Nerven und bleiben Sie daheim. Es droht Stau, fast überall.

und kleiner Tipp fürs lange Wochenende: Schonen Sie Klima und Nerven und bleiben Sie daheim. Es droht Stau, fast überall. The Vengabus is coming: Nach der Ibiza-Affäre um den österreichischen Ex-Vizekanzlers Strache tritt die Eurodance-Band Vengaboys ("We are going to Ibiza") in Wien auf.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

mediaphotos/ Getty Images Frau, Mann, Zuneigung und guter Schlaf

Legen Sie sich wieder hin. Psychologe Hans-Günter Weeß sagt im Interview: Wer mehr schläft, hat mehr vom Leben, auch beim Sex.

Es grünt so grün 1? Die Ökopartei löst die SPD als Hauptkonkurrent der Union ab. Doch die beiden sind sich ähnlicher, als es dem Wettstreit guttut, meint Politik-Ressortleiter Sebastian Fischer. Es bleibt: das Rechtsaußen-Problem im Osten.

Es grünt so grün 2? Harald Schmidt findet, nach der Europawahl gibt es nichts schön zu reden, denn es ist schon alles schön. So schön grün. Das Video.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Protokolle der Weisen von Zion: Die antisemitische Hetzschrift vom Anfang des 20. Jahrhunderts hat viel Leid verursacht. Jetzt schreibt Kollege Frank Thadeusz, wie das Pamphlet als Legende entlarvt wurde.

Zur Belohnung ein Laptop: Auf einem Campingplatz bei Lügde missbrauchte Andreas V. laut Anklage hundertfach Kinder. Mit perfiden Methoden soll er seine Opfer angelockt und zum Schweigen gebracht haben.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Alex Grimm / Getty Images Im Hinspiel in Stuttgart gelangen Union zwei Treffer

Union Berlin oder der VfB Suttgart? Heute entscheidet sich ab 20.30 Uhr, ob "Eisern" Union der erste Aufstieg in die Bundesliga gelingt - und die Stuttgarter damit absteigen. Den Berlinern würde ein kleines Unentschieden reichen. Ab 20 Uhr lesen Sie im Liveticker, wie es ausgeht.

