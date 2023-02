Klar, Baerbock wirkt empathisch, Scholz nüchtern. Der Kanzler nimmt Putins Atomdrohungen offensichtlich ernst und will die Atommacht USA eng an seiner Seite haben, damit sich Putin nicht Deutschland als Kriegsgegner herauspicken kann. Baerbock setzt öfter mal kleine Spitzen gegen Scholz und wirbt im Vergleich sehr viel dringlicher darum, dass der angegriffenen Ukraine auch mit deutschen Waffen geholfen werden muss. Scholz scheint sich stets abzusichern, Baerbock prescht in ihren Interviews öfter mal vor – und musste zumindest in einem Fall von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinterher korrigiert werden.

Umstritten ist zwischen der grünen Außenministerin und dem SPD-Bundeskanzler auch die Politik gegenüber China. Baerbock will im Sinn einer wertegeleiteten und feministischen Außenpolitik mehr Härte gegenüber Peking. Scholz dagegen möchte ohne erhobenen Zeigefinger die Distanz zu China vergrößern und die Abhängigkeiten verringern; sein außenpolitischer Ansatz ist pragmatisch, nicht idealistisch. Immerhin: Darüber, dass Deutschland eine »Nationale Sicherheitsstrategie« braucht, wie Amerikaner, Engländer, Franzosen, sind sich Scholz und Baerbock einig. Aber nur grundsätzlich, nicht in den Details.

»Kanzler und Außenministerin wissen um das problematische Bild, das sie gerade auf internationaler Bühne abgeben«, sagt meine Kollegin Marina Kormbaki, die mitgearbeitet hat an der Diagnose der schwierigen Beziehung zwischen Scholz und Baerbock. Heute trat Scholz bei der Münchner Sicherheitskonferenz auf – und »war darum bemüht, den Eindruck einer gespaltenen deutschen Außenpolitik zu zerstreuen«, so Marina.

Alle Partnerstaaten, die Kampfpanzer liefern können, müssten dies auch wirklich tun, sagte Scholz. »Dafür werben Verteidigungsminister Pistorius, Außenministerin Baerbock und ich – auch hier in München – intensiv«. Die Botschaft: Alle ziehen an einem Strang. Meine Kollegin findet: »Schon die Tatsache, dass diese Botschaft so prominent platziert werden muss, spricht Bände.«

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Sie macht das gerne so. Kleine Spitzen gegen Olaf Scholz

2. Das Projekt »Storykillers« unterstützt bedrohte Journalistinnen und Journalisten – indem es die Geschäfte mit Desinformation und Einschüchterung enthüllt

Investigativreporterinnen arbeiten oft unter Lebensgefahr. Die kolumbianische Journalistin Jineth Bedoya Lima bekam schon in jungen Jahren Trauerkränze und Briefe mit einem Countdown geschickt. »Wenn man so einen bekommt, dann ist das ein Todesurteil«, sagt sie im Interview mit meiner Kollegin Nicola Abé, die in Bogotá mit ihr gesprochen hat .