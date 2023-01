Bei ihm bedurfte es keiner Autogipfel im Kanzleramt, er stand ohnehin in ständigem Austausch mit seinen Duzfreunden von VW bis BMW. Die ersten Autogipfel rief dann Schröders Nachfolgerin Angela Merkel ins Leben, dann schon häufig als Krisengipfel. Zu lange hatte der Industriezweig verschlafen, dass sich Mobilität wandelt. Dass der Verbrennungsmotor, in den über Jahrzehnte alle Ingenieurskunst floss, langfristig ein Auslaufmodell ist. Dass man als Branche gut beraten gewesen wäre, bei einer Verkehrswende aus Elektrofahrzeugen, Sharing-Angeboten und ÖPNV als Marktführer mitzumischen, statt neue Wettbewerber wie Tesla zu verlachen. Dass sich gerade die jüngere Generation dem Auto als Statussymbol geradezu widersetzt. Was bei den immer wuchtiger ausfallenden Geländepanzern namens SUV, die nicht selten zwischen 80.000 Euro und 100.000 Euro kosten, kaum verwunderlich ist.

Wenn es eng für die Branche wurde, bettelte sie den Staat um Subventionen an. Mal hießen sie Abwrackprämie, mal Kaufprämien für Elektroautos. Sie profitierte wie kaum eine andere vom Kurzarbeitergeld, wollte im Corona-Konjunkturpaket sogar Prämien für den Kauf von Autos mit Verbrennungsmotoren durchsetzen. Heute nun lud erstmals Kanzler Scholz zu einem Autogipfel, den er als Mobilitätsgipfel tarnte . Von den rund 40 Teilnehmenden waren allein sieben Unternehmen des Fahrzeugbaus jeweils mit Chefs und Betriebsratsvorsitzenden vertreten, flankiert vom ADAC, dem Verband der Automobilindustrie und Vertretern benachbarter Industriebranchen. Wie Alibifiguren, schreibt mein Kollege Arvid Haitsch, wirkten daneben Verena Bentele vom Sozialverband VdK als Vertreterin des Bündnisses Sozialverträgliche Mobilitätswende und Christian Hochfeld, Direktor der Denkfabrik Agora Verkehrswende. Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, einem Bündnis aus Bahnbranche und mehreren Verbänden sowie Fahrradverbände waren nicht eingeladen. »Olaf Scholz schickt sich an, der verdruckste Autokanzler zu werden«, kritisiert Flege. Und Berlins grüne Umweltsenatorin Bettina Jarasch sekundiert: Das Kanzleramt sei »nicht willens oder nicht in der Lage, die Zukunftsfragen der Mobilität anzupacken.«

Wenn Schröder der Genosse der Bosse war, könnte Scholz angesichts der immer größeren Ausmaße der Autos als Genosse der Geschosse in die Geschichte eingehen. Beim Ziel, eine Klimaregierung zu sein, ist die Ampel jedenfalls in etwa so erfolgreich, wie Schröder bei seinen Bemühungen, Putin vom Krieg in der Ukraine abzubringen.

2. Wer macht Profite – und wenn ja, wie viele?

Es war ein langes Gezerre, bis die sogenannte Übergewinnsteuer im vergangenen Jahr beschlossen wurde. So heißen durfte sie dann zwar nicht, da die FDP sie zunächst kategorisch ablehnte. Also taufte man das Instrument »Steuer auf Zufallsgewinne«. Es handelt sich dabei um jene Mehreinnahmen, die vor allem Stromkonzerne derzeit machen, weil die Strompreise an die Gaspreise gekoppelt sind, die im Zuge des weitgehenden Ausstiegs aus den Russland-Importen massiv gestiegen sind. Diese Unternehmen müssen für Dezember 2022 und bis April 2024 auf Gewinne, die im Vergleich zu den Vorjahren den Durchschnittsgewinn um 20 Prozent gestiegen sind, 33 Prozent Steuern zahlen.