Ich habe im Studium (21. Jahrhundert) ein Auslandssemester im Baltikum verbracht und mich sofort in die Region verliebt, war im litauischen Kaunas, im lettischen Riga und natürlich auch in Tallin. Genau wie zahlreiche Finnen, die mit der Fähre von Helsinki aus herübergondeln, um sich dort mit dem hervorragenden estnischen Bier einzudecken, das sie dann palettenweise wieder nach Hause schaffen. Die Stimmung auf diesen Überfahrten war, nun ja, ausgelassen, Fremde lagen sich in den Armen. Ich bin deshalb gespannt, was Scholz in Tallin erleben wird: Zuletzt hatte ihn ein Mann auf dem Rollfeld des Frankfurter Flughafens umarmt, »überraschend innig«, heißt es aus dem Kanzleramt. Der 48-Jährige stand offenbar unter Drogeneinfluss .

Mein Kollege Sebastian Fischer begleitet Scholz auf seiner Reise: »Obwohl wer weiß was hätte passieren können auf dem Rollfeld in Frankfurt, Scholz gibt sich hier auf der Reise unbeeindruckt von dem gestrigen Vorfall«, sagt Sebastian. Die Stadt ist klein, kurze Wege, das Kolonnefahren lief schon mal reibungslos, erzählt er. »Mancher Delegationsteilnehmer wähnte höchstens das BKA ein bisschen näher dran am Kanzler als gewöhnlich.«

Hinweise auf ukrainische Täter verdichten sich: Wer hat die Nord-Stream-Pipelines gesprengt? Ermittler verfolgen neue Spuren – nach SPIEGEL-Informationen zeigen sie nicht nur für westliche Geheimdienste in eine Richtung .

Mehrheit der Deutschen befürwortet Russlandsanktionen: Die meisten Bürger stehen weiter hinter den Strafmaßnahmen für Russland. Das geht aus einer repräsentativen Erhebung hervor, die dem SPIEGEL vorliegt. Nur die Anhänger einer Partei sind mehrheitlich dagegen .

Gericht erklärt Durchsuchungen bei Oligarch Usmanow für rechtswidrig: Nach SPIEGEL-Informationen hätten Fahnder Jacht und Villen des russischen Unternehmers Alischer Usmanow nicht wegen Geldwäscheverdachts durchsuchen dürfen. Das hat ein Gericht entschieden.

