Nachdem Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ihre Serie peinlicher Auftritte auch in der Silvesternacht fortgesetzt hat, wächst der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz, sein Kabinett in Teilen umzubilden. »In der SPD herrscht auch drei Tage danach Entsetzen und Ratlosigkeit über Lambrechts Auftritt«, schreiben meine Kollegen Veit Medick und Christian Teevs aus dem Hauptstadtbüro .

Vor allem hat Scholz noch ein zweites Personalproblem. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will bald bekannt geben, ob sie im Herbst die hessische SPD in den Landtagswahlkampf führt. »Bei den Sozialdemokraten zweifelt kaum noch jemand daran, dass sie das vorhat«, schreiben meine Kollegen. »Aber tritt sie an, wird Scholz mit ihr klären müssen, wie sie es mit ihrem Berliner Ministeramt hält. Behalten? Abgeben? In der SPD sorgt die Entscheidung für Unruhe.«

Faeser soll intern angedeutet haben, dass sie bis zur Landtagswahl im Oktober gern Innenministerin bleiben möchte. Womöglich um im Fall einer Wahlniederlage einfach weiterzumachen. Eine Art Versicherung gegen den Karriereknick.

Ob sie das jedoch durchhält, erscheint nicht nur unseren Experten im Hauptstadtbüro fraglich. Sich ein Hintertürchen aufzuhalten, werde bei den Wählerinnen und Wählern nicht gut ankommen. Siehe Norbert Röttgen, der 2012 als Spitzenkandidat für die CDU in Nordrhein-Westfalen kandidierte, sein Amt als Bundesumweltminister als Rückfalloption aber nicht aufgeben wollte. Am Ende verlor er beides, die Wahl und den Ministerposten.

Faeser könnte also doch schon bald ihren Abgang aus dem Bundeskabinett ankündigen. In diesem Fall, so sagen es Veit und Christian voraus, könnte ein Sog entstehen, in der Ministerriege groß auszuwechseln.

Aber warum wirft Scholz seine glücklose Verteidigungsministerin nicht schon vorher raus? Meine Kollegen nennen drei Gründe. Der erste: Scholz falle es schwer, über seinen Schatten zu springen. Lambrecht zu entlassen, hieße einen Fehler einzugestehen. Der zweite: Mancher in der SPD vermute, dem Kanzler komme die schwache Ministerin ganz recht. So könne er die Hilfe für die Ukraine aus dem Kanzleramt steuern. Und der dritte, am häufigsten genannte Grund: Scholz habe noch nie jemand in einer Regierung fallen lassen, auch als Erster Bürgermeister von Hamburg nicht. Er sei in gewisser Weise trotzig, angesichts des öffentlichen Drucks halte er erst recht an Lambrecht fest, sagen Parteifreunde.

Im Klartext: Die Verteidigungsministerin geht erst, wenn die Innenministerin geht. Und so entscheidet ein Doppelplumps über den Doppelwumms und eine Landtagswahl in Hessen über die Zukunft für die Bundeswehr.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Auf Scholz wartet schon das nächste Problem

2. Ganz Deutschland eine Warteschlange