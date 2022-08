Könnten Sie den Roman »Treue« des gefeierten US-Autors Hernan Diaz lesen, den mein Kollege Xaver von Cranach als »spannend wie ein Krimi« empfiehlt, »obwohl niemand umgebracht wird.« Der Roman spielt mit dem Mythos der New Yorker Wall Street, die Filmrechte hat sich bereits der Sender HBO gesichert, Kate Winslet wird eine Hauptrolle übernehmen. Und worum dreht sich die Handlung des Romans? Um einen jungen Mann, der virtuos und mit viel Glück an der Börse investiert – bis am berühmten 24. Oktober 1929 der große Crash kommt. Der junge Mann investiert einfach weiter und macht in der Krise noch mehr Geld. »Es geht um Geld in diesem Buch. Aber nur vordergründig«, schreibt Xaver. Tatsächlich werde das Schicksal der Ehefrau des Investors zum Kern der Erzählung. Die Aufklärung über das Leben dieser Frau, schreibt Xaver, »kann man nur einen Geniestreich nennen.«

