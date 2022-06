Clark wollte sich demnach eine Besonderheit des amerikanischen Wahlrechts zunutze machen. Die Wahl des Staatsoberhaupts erfolgt in den USA indirekt. Üblicherweise werden in den einzelnen Bundesstaaten nach jeder Präsidentenwahl Wahlleute bestimmt, die dann den Präsidenten wählen.

Nach der Wahl im November 2020 war klar, dass Joe Biden die Mehrheit der Stimmen in dem Wahlleutegremium gewonnen hatte. Eigentlich. Doch Donald Trump und sein Helfer Clark wollten dies mutmaßlich aushebeln. Im allgemeinen Durcheinander schlug Clark vor, einen offiziellen Brief des Justizministeriums an die zuständigen Wahlbehörden in all jenen Staaten zu senden, in denen Biden nur knapp gewonnen hatte. Darin, so der Entwurf des Schreibens, sollte das Ministerium auf angebliche Ungereimtheiten bei den Wahlen aufmerksam machen. Im Ergebnis sollten die einzelnen Staaten dann erwägen, nicht Biden-Unterstützer in das offizielle Wahlleutegremium zu entsenden, sondern Trump-Leute. Mit diesem Trick hätte Trump die Wahl dann für sich entscheiden können, obwohl er verloren hatte.

In seiner Rekonstruktion der haarsträubenden Ereignisse vor dem Kapitol-Sturm beschreibt Roland, dass Trump gewillt war, dem Plan zu folgen. Zum Glück schritten Clarks Vorgesetze ein, ließen sich dafür von einem wütenden Trump beschimpfen, bevor dieser die Aktion dann doch im letzten Moment abblies. Und so wird aus dem Vorgang nun ein Lehrstück darüber, wie schnell Demokratien sterben können – und was es manchmal braucht, um sie retten.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Wie ein Beamter fast Amerikas Demokratie zerstört hätte

3. Ein Boeing-Schreck aus Hamburg

Auf dem Airbus-Gelände in Hamburg-Finkenwerder ist gestern ein A321 XLR gestartet, bejubelt von den Beschäftigten, bestaunt von Fachbesuchern. »Sie feierten einen historischen Moment für die Zukunft von Airbus und des Luftverkehrs insgesamt«, schreibt mein Kollege Marco Evers, der selbstverständlich vor Ort war .

Was ist so besonders an dem Flugzeug? Die Abkürzung XLR steht für »Extra Long Range«, besonders große Reichweite. Die Maschine hat einen fest installierten Zusatztank, mit dem sie elf Stunden in der Luft bleiben kann. Der Atlantik ist damit kein Hindernis mehr, der Pazifik auf der Strecke zwischen Japan und Kalifornien auch nicht. »Aus dem Ferienflieger für das Mittelmeer wird so ein Jet, der größere Modelle das Fürchten lehren wird«, sagt Marco. Mehr als 500 Maschinen hat Airbus bereits vor dem Erstflug verkauft – ein Sensationserfolg, der dadurch begünstigt wird, dass Erzkonkurrent Boeing durch die Skandale um seine Fehlkonstruktion 737 Max geschwächt ist.