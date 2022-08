Zwar ist Kanada das zweitgrößte Flächenland der Erde, eine lupenreine Demokratie mit Justin Trudeau als attraktivem Posterboypremier. So ganz rumpelfrei verläuft die Reise von Olaf Scholz und Robert Habeck allerdings nicht. Im Raum steht (beziehungsweise in der Luft hängt) noch immer das umstrittene Freihandelsabkommen »Ceta«. Überdies gibt es Kommunikationsprobleme dergestalt, dass im deutschen Regierungsflieger, anders als in jedem Urlaubsflieger, die Maskenpflicht offenbar aufgehoben war.

Problematisieren könnte man auch, warum Scholz und Habeck überhaupt den Flieger nehmen mussten. Streng genommen hätten sich die beiden fitten Männer auch mit Schneeschuhen und Kajak in knapp zwei Tagen durch die Wildnis zum Inselchen Miquelon vor der Südküste von Neufundland durchschlagen können – die gehört bereits zu Frankreich.

2. Wer hat das Kulturkriegsbeil ausgegraben?

Als ursprüngliche Einwohner von Neufundland gelten übrigens nicht die Kanadier, Wikinger, Sozialdemokraten oder Grünen, auch nicht Verfahrenstechniker mit Diplom in Elektrolyse, sondern die Mi’kmaq. Von diesem Stamm hat nicht einmal der (in seinem eigenen Kopf) weitgereiste deutsche Bestseller-Autor Karl May jemals etwas gehört – und sich lieber auf die populären Apatschen konzentriert. Sowohl »Mi’kmaq« als auch »Apatschen« sind koloniale Verballhornungen, womit wir beim derzeit wichtigsten Kulturthema des Tages wären.

»Der junge Häuptling Winnetou« läuft seit dem 11. August unbeanstandet in den Kinos, eine »Goldene Palme« wird er vermutlich nicht gewinnen. Die Filmbewertungsstelle (FBW), eine Einrichtung mit Behördenstatus, hat den Kinderfilm als »pädagogisch besonders wertvoll« bezeichnet. Zwei begleitende Kinderbücher aber hat nun der Verlag Ravensburger aus dem Programm genommen, wobei eines der beiden Bücher vor allem aus Puzzles und Stickern besteht.