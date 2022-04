Warum tut sich Scholz dennoch so schwer, schwere Waffen ohne Ringtausch-Geschäft mit Nato-Partnern an die Ukraine zu liefern? Die deutsche Vergangenheit mahne zur besonderen Besonnenheit bei Konflikten der Gegenwart, findet Scholz. »Zur Tradition unseres Landes gehört das Wissen um die dramatischen Konsequenzen zweier von Deutschland ausgehender Weltkriege, das den Rahmen unserer Politik bildet«, sagt er im SPIEGEL-Gespräch.

Viele Menschen sind weiterhin in einem Stahlwerk eingekesselt, Anwohner warten in Trümmern auf ihre Evakuierung: Die Lage in Mariupol scheint ausweglos, der ukrainische Präsident Selenskyj will die Stadt aber nicht aufgeben .

In Umfragen ist Scholz die letzte Woche deutlich abgsackt. Ist er der richtige Kanzler für Zeiten wie diese? Das fragt sich Chefredakteur Steffen Klusmann im SPIEGEL-Leitartikel . Er findet, Scholz stecke in einem schwer auflösbaren Dilemma: »Sein klar definiertes Ziel ist es, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, darauf hat er seinen Eid geleistet. Deutschland darf auf keinen Fall in diesen Krieg hineingezogen werden, weil Putin alles zuzutrauen ist.« Was, wenn der Mann im Kreml als letztes Mittel Atomwaffen einsetzen könnte? Die womöglich nicht auf ukrainischem Boden niedergehen, sondern in Warschau oder in Berlin?

Außerdem versucht auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit einem Antrag im Bundestag, die Bundesregierung zu Bewegung in der Frage von Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine zu drängen.

Der Druck auf den deutschen Kanzler, Waffen mit sehr viel Wumms sehr viel schneller als bisher ins Kriegsgebiet zu liefern, lässt auch heute nicht nach. Die FDP will auf ihrem Bundesparteitag am Wochenende beschließen, dass Deutschland die Ukraine schnell mit militärischer Ausrüstung unterstützt .

Nach Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) und Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) musste heute Sachsens Innenminister gehen . Streng genommen war es kein Rücktritt, sondern eine Entlassung. Roland Wöller stand in der Vergangenheit oft in der Kritik, aber der CDU-Politiker saß zahlreiche Skandale einfach aus. Was nun anders war?

Was ist nur los in der Bundesrepublik? Dass Rücktrittsforderungen neuerdings Rücktritte zur Folge haben, ist man als politische Beobachterin schon gar nicht mehr gewöhnt. Jahrelang fegte jedenfalls Andreas Scheuer Rücktrittsforderungen vom Tisch wie Scheibenwischer die Tropfen vorm Fahrersitz im Auto.

Dabei dürfen wir nicht vergessen, was für ein Privileg es ist, sich die Fragen stellen zu dürfen. Seit Ende März sind zum Beispiel fast alle 26 Millionen Menschen in Shanghai unter Quarantäne gestellt. Die Coronabeschränkungen bestehen nicht aus Sektverboten während Konzerten. Die Bürgerinnen und Bürgern dürfen offenbar noch nicht mal im Supermarkt einkaufen, sondern bekommen Bestellungen von Supermarkt-Mitarbeitern geliefert, die inzwischen in den Lebensmittelgeschäften campieren, um überhaupt noch Schlaf zu bekommen.

»Vorausgegangen waren gleich mehrere zweifelhafte Vorgänge in kürzester Zeit«, sagt SPIEGEL-Kollege Peter Maxwill aus dem Deutschland-Ressort. Wöller wird Günstlings- und Vetternwirtschaft vorgeworfen, er soll Stellen ausschließlich mit ihm ergebenen Vertrauten besetzt haben. So wollte er den Posten der Kanzlerin an der sächsischen Polizeihochschule in Rothenburg offenkundig an eine frühere Kommilitonin seiner Ehefrau vergeben, und sein früherer persönlicher Referent und Parteifreund Florian Oest leitet inzwischen die Stabsstelle Kommunikation der Landespolizei. In anderen Fällen soll der Minister ihm Untergebene regelrecht gegängelt und abgestraft haben, von Mobbing war die Rede. Wöller wies die Vorwürfe zurück. Gehen muss er nun trotzdem.

Sein Nachfolger wird wohl der Ex-CDU Bundestagsabgeordnete Armin Schuster. Schuster war zuletzt Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Peter Maxwill schreibt: »Zumindest zwei Dinge also werden sich in Sachsen so bald nicht ändern: dass ein in Westdeutschland geborener CDU-Mann das Innenressort leitet. Und dass der zuständige Minister ständig in der Kritik steht.«

Zum Hintergrund: Warum Sachsens Innenminister Roland Wöller nach vielen Skandalen gehen muss

(Sie möchten die »Lage am Abend« per Mail bequem in Ihren Posteingang bekommen? Hier bestellen Sie das tägliche Briefing als Newsletter.)