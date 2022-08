Der heutige Bundeskanzler Scholz war 2016 Hamburger Bürgermeister und hat damals den Bankgesellschafter Christian Olearius getroffen, wie aus einem Tagebucheintrag hervorgeht. Danach hatte die Hamburgische Finanzverwaltung auf Steuerrückforderungen in Höhe von 47 Millionen Euro verzichtet. Alles nur ein Zufall? Oder gab es eine direkte Einflussnahme? Olearius und die Warburg Bank weisen zurück, Einfluss auf die Politik genommen zu haben.

Scholz behauptete bisher, sich an vieles nicht mehr erinnern zu können. Womöglich könnten ihm nun die Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft auf die Sprünge helfen.

Heute sagte ein Sprecher des Bundeskanzlers, Scholz habe nichts von der Summe im Besitz seines Parteikollegen gewusst. Das könne er ausschließen, so der Sprecher. Scholz werde sich Ende kommender Woche erneut den Fragen des Untersuchungsausschusses zum Cum-ex-Skandal stellen. »Dort wird alles, was sachdienlich zu sagen ist, behandelt werden.«

In der vergangenen Woche hat die Staatsanwaltschaft in Köln an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in der Hamburgischen Bürgerschaft ein 140-Seiten-Schreiben geschickt, das die Sommerlaune des Kanzlers trüben könnte. In den vergangenen Tagen tauchten neue Ungereimtheiten auf. So hat die Staatsanwaltschaft wohl eine WhatsApp-Nachricht einer Hamburger Finanzbeamtin beschlagnahmt. Diese habe, kurz nachdem die ominöse Steuererleichterung für die Warburg Bank ausgesprochen wurde, einer Freundin geschrieben, ihr »teuflischer Plan« sei aufgegangen. Die Frau soll nun auch im Untersuchungsausschuss aussagen. Medienberichten zufolge hat die Staatsanwaltschaft Indizien dafür, dass in der Finanzbehörde E-Mails gelöscht und Aufzeichnungen manipuliert worden sein könnten.

Wie eng waren die Politiker Scholz und Kahrs in der Vergangenheit verbandelt? »Scholz und Kahrs verbindet eine lange Geschichte in der SPD. Das Verhältnis soll ambivalent gewesen sein«, sagt mein Kollege Timo. »Doch die Verbindung zur Affäre der Warburg Bank und Scholz und Kahrs ist offensichtlich. Nicht nur wurde Kahrs Kreisverband Hamburg Mitte mit 38.000 Euro Parteispenden von Tochterfirmen der Warburg Bank bedacht, nun taucht im Zuge der Cum-ex-Ermittlungen noch eine ungewöhnlich hohe Barsumme in einem Schließfach auf. Die Ungereimtheiten bei Kahrs sind somit auch ein Problem des Kanzlers.«

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Das böse Sommererwachen für Olaf Scholz

3. Der Rauswurf von Gerhard Schröder aus der SPD ist vorerst vom Tisch – manche Parteigenossen wollen ihn dennoch weiter loswerden

Führende SPD-Politiker scheinen in diesem Sommer mit viel Unerfreulichem konfrontiert zu sein. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder sollte nach dem Willen einiger Sozialdemokraten aus der Partei geworfen werden – wegen seiner Nähe zu Wladimir Putin und seiner Arbeit für russische Staatsfirmen. Heute hat ein Schiedsgericht der Partei bekannt gemacht, dass der Altkanzler vorerst bleiben darf.