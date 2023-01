Quintus Fabius Maximus Verrucosus war ein Politiker und Feldherr der römischen Republik, der mit dem Beinamen »Cunctator« in die Geschichte eingegangen ist. Im Krieg gegen Karthago hat der Mann, sehr vereinfacht gesagt, einfach so lange mit seinen Legionen jede Schlacht vermieden, bis der Krieg gewonnen war. Also nannte man ihn nach seinem Tod den »Zögerer«.

Olaf Scholz wird von Freund und Feind schon heute so genannt, wobei »Tacitus« treffender wäre. Er liefert nicht nur keine Schlacht, er liefert auch keine Leopard-Panzer, dies vermutlich auch nicht aus strategischen Gründen – er ist der »Schweigsame« und mag sich nicht festlegen. Während Außenministerin Baerbock, die im französischen Fernsehen erklärt hatte, einer Lieferung von Leopard-2-Panzern aus Drittstaaten (insgesamt gibt es in Europa etwa 2000 Exemplare) in die Ukraine »nicht im Wege stehen« zu wollen, blieb der Kanzler ausweichend und hinhaltend. Und das auch unter Druck so gut wie sämtlicher Partner in Europa, deren Misstrauen er auf sich zieht.

Fast könnte man meinen, der Kanzler hätte in seinem Büro all die offenen Briefe allzu sehr verinnerlicht, in denen er vergangenes Jahr – von Alice Schwarzer, Alexander Kluge oder Richard David Precht – eindringlich vor einer Eskalation der Ereignisse gewarnt wurde. Tatsächlich gibt es gute Gründe, über die Lieferung von schwerem Gerät aus deutscher Produktion ein wenig ins Grübeln zu geraten . Schon fordert die Ukraine auch Kampfflugzeuge, Schiffe wären auch nicht schlecht. Mag also sein, dass Scholz für sein Zaudern gute Gründe hat. Besser wäre, er würde diese Gründe auch transparent machen. Muss ja nicht bei »Anne Will« sein. Aber doch irgendwie so, dass mehr Menschen als nur der SPD-Generalsekretär das nachvollziehen können.

