Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat derweil eine Armeekaserne in der grenznahen Stadt Raška besucht. Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte er in der Nacht zum Mittwoch ein Foto, das ihn mit dem serbischen Generalstabschef Milan Mojsilović zeigt. Er danke allen Angehörigen der Sicherheitskräfte, die alles tun würden, um die Serben im Kosovo zu schützen, schrieb Vučić dazu. Zuletzt hatte die Regierung ihre Armee in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

Vor knapp drei Wochen hatten militante Serben im mehrheitlich serbisch bewohnten Norden des Kosovo Barrikaden errichtet, die vor allem die Straßen zu den Grenzübergängen nach Serbien blockieren. Damit protestieren sie gegen die Verhaftung eines serbischstämmigen ehemaligen Beamten der Kosovo-Polizei. Die Militanten werden von der Regierung in Belgrad unterstützt und zum Teil auch angeleitet.

Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hatte früher zu Serbien gehört und ist seit 2008 unabhängig. 1999 hatte die Nato Serbien bombardiert, nachdem serbische Sicherheitskräfte albanische Zivilisten getötet und vertrieben hatten. Bis 2008 hatte die Uno-Mission Unmik das Kosovo verwaltet. Mit der Unabhängigkeit findet sich Serbien nicht ab und beansprucht das Territorium des Landes für sich.

Droht nun eine Eskalation? Mein Kollege Walter Mayr war kurz vor Weihnachten mal wieder in Pristina und Mitrovica. »Bei meinem Treffen mit Premier Albin Kurti kam es mir so vor, dass da momentan zwei Züge aufeinander zufahren, und weder in Brüssel noch in Washington jemand den Hebel mit der Notbremse findet«, sagt er. Im einen Zug sitze ein Überzeugungstäter (Kurti), im anderen ein kühl kalkulierender Zyniker (Vučić). »Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen«, so mein Kollege, »ob und, falls ja, wie eine gewaltsame Eskalation vermieden werden kann.«

3. Die Erweiterung des Hamburger Hauptbahnhofs kostet mehrere Milliarden Euro – und ist unbedingt sinnvoll

Wie viele andere Deutschen auch halte ich die Aufregung über teure Infrastrukturprojekte für ein prächtiges Smalltalkthema. Dass Flughäfen, Autobahnen, Eisenbahntunnels oder Bahnhöfe sehr viel Geld kosten, das aus Steuermitteln stammt, sollte eigentlich jede Bürgerin und jeder Bürger längst kapiert haben. Trotzdem sorgt es zuverlässig für Empörung, wenn für einen S-Bahn-Tunnel in München oder einen Bahnhof in Stuttgart neue, jeweils anscheinend überraschend erhöhte Kostenrechnungen publik werden. Es wurde berichtet, dass das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 nun wohl mindestens 9,15 Milliarden Euro kosten wird.