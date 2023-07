Die Lage am Abend Konservative, die bereuen

Diese Frage hat mein Kollege Steffen Lüdke auch dem Politikwissenschaftler Pablo Simón gestellt, der überraschenderweise kein Patentrezept gegen den Aufstieg der radikalen Rechten hatte. Aber Simón hat ein paar feine Beobachtungen gemacht. Etwa, wie einige Wähler in der Mitte, die in den vergangenen Monaten noch zu den Konservativen tendierten, so viel Angst vor Vox hatten, »dass sie schlussendlich doch Sánchez gewählt haben. Sonst wäre der PP noch stärker gewesen«. Er beschreibt außerdem, dass es zumindest einige Konservative nun bereuen, sich so offen für eine Zusammenarbeit mit Rechtsradikalen gezeigt zu haben. Und auch wenn das Wahlergebnis in Spanien sich nur aus vielfältigen und landesspezifischen Faktoren heraus erklären lässt, kann man daraus vielleicht doch den ein oder anderen allgemeingültigen Schluss ziehen.

Wie auch immer die neuen Machtverhältnisse in Spanien nun aussehen werden: es bleibt festzuhalten, dass fast die rechtsradikale Vox in der Regierung gesessen hätte. Und das sollte zumindest jeder Demokratin und jedem Demokraten zu denken geben.

3. Wohnen, wo andere im Urlaub wohnen

Wo kann man in den Ferien-Hotspots eigentlich noch bezahlbar wohnen? Und jetzt – überraschender Perspektivwechsel –, das fragen sich in diesem Sommer nicht nur die Touristen auf Sylt, Amrum, Föhr, sondern auch viele Menschen im Tourismusgewerbe. Die wollen nach getaner Arbeit nämlich auch irgendwo übernachten. Und weil die Wohnungskrise auf den Inseln immer schlimmer wird, bleibt jetzt das qualifizierte Personal weg.

Das Problem verschärft sich auch, so beschreibt es mein Kollege Alexander Preker, weil im Tourismus zunehmend mit ausländischen Fach- oder Saisonkräften gearbeitet wird. Und auch die werden als Fachkräfte derzeit dringend gesucht. Zahlen liefert etwa der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Schleswig-Holstein: Rund ein Drittel von einst rund 2,4 Millionen Beschäftigten in Hotellerie und Gastronomie, so schätzt der Dehoga, hat der Branche in den Coronajahren den Rücken gekehrt. Nur die Hälfte dieser freigewordenen Jobs seien inzwischen wieder besetzt.