Das Thema des Tages: Diskussion um teureres Fleisch

Darf es ein bisschen mehr sein? Dieser Satz könnte hinter Deutschlands Fleischertheken bald sparsamer eingesetzt werden. Keine Gratis-Scheibe Gesichtswurst mehr für den quengelnden Nachwuchs, kein großzügiges Abrunden des Verkäufers beim Abwiegen des Hacks. In der Politik ist eine Debatte über die Anhebung der Fleischpreise entbrannt.

Agrarpolitiker von SPD und Grünen haben sich für eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch ausgesprochen: Es sei nicht zu erklären, warum Fleisch mit 7 Prozent und andere Produkte mit 19 Prozent besteuert werden. Die Mehreinnahmen sollen für das Tierwohl eingesetzt werden.

Die Bundesregierung hat bisher eher zurückhaltend und ausweichend auf die Idee reagiert. Aus dem Umweltministerium hieß es, es gebe effektivere Mittel als das Mehrwertsteuerrecht, um zu einer "Abstockung" zu kommen. Das Agrarministerium teilte eher pauschal mit: Generell sei eine neue Sensibilität zu begrüßen. Die Verbraucher im Laden hätten es in der Hand, welche Wirtschaftsweise sie unterstützten. Mein Kollege Andreas Albert hat sich die wichtigsten Fragen und Probleme zur Mehrwertsteueranhebung genauer angeschaut.

Ob man nun den Vorstoß begrüßt oder nicht: Es ist schon seit Langem klar, dass die Deutschen eigentlich zu viel Fleisch verzehren. Etwa 60 Kilo sind es im Jahr pro Kopf. Das macht mehr als 1100 Gramm pro Woche. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE empfiehlt dagegen 300 bis 600 Gramm. Und abgesehen von Tierwohl und gesundheitlichen Aspekten wäre da ja noch die Klimafrage. Die hat seit Beginn der "Fridays for Future"-Bewegung an Fahrt aufgenommen. Manch Wissenschaftler sieht einen entscheidenden Ansatz für die Erreichung der Klimaziele in einer fleischlosen Ernährung.

Die Zahl des Tages: 19

So viele Millionen Jahre sollen die Fossilien eines Mega-Papageien alt sein, die neuseeländische Forscher seit dem Fund im Jahr 2008 untersuchten und zu dem sie nun neue Details preisgaben: So konnten sie nicht nur das Alter genauer bestimmen, sondern auch nähere Angaben zu Größe und Gewicht machen: Demnach war das Tier ein ziemlicher Brocken, einen Meter groß und bis zu sieben Kilogramm schwer. Damit war der "Heracles inexpectatus" doppelt so groß wie der bisher größte bekannte Papagei - der vom Aussterben bedrohte, ebenfalls auf Neuseeland lebende Kakapo.

Professor Paul Scofield, Canterb Rekonstruktion des Riesen-Papageien

Rassismus-Eklat in den USA: In Texas haben berittene Polizisten einem schwarzen Verdächtigen zusätzlich zu Handschellen eine Leine angelegt.

In Texas haben berittene Polizisten einem schwarzen Verdächtigen zusätzlich zu Handschellen eine Leine angelegt. Polizei vertreibt Touristen von Spanischer Treppe in Rom: Eine kurze Rast auf dem berühmten Bauwerk gehört zu jeder Rom-Reise. Die Stadt hat das verboten und droht mit Strafen.

Eine kurze Rast auf dem berühmten Bauwerk gehört zu jeder Rom-Reise. Die Stadt hat das verboten und droht mit Strafen. FBI stuft weitere Schießerei als Inlandsterrorismus ein: Nach dem Anschlag von El Paso wird in den USA wegen eines weiteren Terrorismusfalls ermittelt. Der Schütze führte eine Liste mit Zielen.

AFP PHOTO/ Syrian Presidency Facebook page Asma al-Assad

Erst der Kampf gegen den Krebs, dann der Krieg: Syriens First Lady hat den Brustkrebs überwunden. Darüber hat Asma al-Assad eine Sondersendung ausstrahlen lassen - die sie für politische Durchhalteparolen nutzt.

Syriens First Lady hat den Brustkrebs überwunden. Darüber hat Asma al-Assad eine Sondersendung ausstrahlen lassen - die sie für politische Durchhalteparolen nutzt. Großbritanniens Lebensmittellobby schlägt Alarm: Bei einem ungeordneten Brexit drohen Versorgungsengpässe. Um auch entlegene Orte beliefern zu können, wollen sich die Firmen abstimmen - doch das verbietet das Kartellrecht .





Meinung: Kommentare, Interviews, Essays

Die verlorene Ehre des FC Schalke 04: Clemens Tönnies lässt nach seinen rassistischen Äußerungen das Amt als Aufsichtsratsboss beim Bundesligisten für drei Monate ruhen. Für meinen Kollegen Peter Ahrens ist das ein Rückschlag für die Bemühungen, Rassismus aus dem Fußball zu entfernen.

Tim Rehbein DPA Clemens Tönnies

Ab dem 14. September haben Sie mehr Geld auf dem Konto: Da ist sich Harald Schmidt sicher. Denn die Tan-Verfahren beim Onlinebanking werden umgestellt. Welche Folgen das für sie noch hat und warum der Daumen profitiert, sehen Sie im Video.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wie schädlich ist Pornografie für Jugendliche? Nie zuvor schauten so viele Menschen so viele Pornos. Sexualforscher plädieren für einen entspannteren Umgang mit der Flut der Nacktfilme. Ein SPIEGEL+-Bestseller.

Neue Bienen, neue Probleme: Imkern ist hip, doch die Begeisterung für Bienen hat in Städten wie Hamburg oder Berlin ungeahnte Folgen.

LAM NGUYEN TIEN / DER SPIEGEL Hobbyimker Alan Zink aus Hamburg

"Wir sehen Abhängige, die wie Tote herumlaufen": Sie nennen es Sissa oder das "Kokain der Armen". In Griechenland verbreitet sich ein Suchtmittel rasant: Der Stoff ist besonders gefährlich - und sehr billig.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie lesen können: Oberleutnant Otto Castorp ist kein von persönlichen Dämonen gepeinigter Trinker, kein Rebell oder cooler Karrierecop, kein "Bad Lieutenant" und schon gar kein eigenbrötlerisches Genie - um einige der gängigsten Typen im zeitgenössischen Kriminalroman zu nennen. Er ist einfach Polizist in der DDR, Anfang 30, verheiratet, zwei Kinder. Er versucht einen Mord an einem Mosambikaner aufzuklären, begangen von Neonazis. Doch die darf es laut Staatsmaxime eigentlich nicht geben - und so stößt Castorp bei seinen Recherchen auf erheblichen Widerstand.

rbb/ MDR/ DRA/ picture alliance DDR-Ermittler (im "Polizeiruf 110"): "Warten und verfolgen. Verfolgen und warten"

