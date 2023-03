Bei der Gewaltkriminalität stellte die Polizei sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 eine Zunahme fest. Mit rund 197.000 Fällen gab es den Angaben zufolge 2022 fast 20 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr und knapp neun Prozent mehr als 2019.

Die Zahlen wirken erschreckend, doch sie sind mit Vorsicht zu betrachten. Die Psychologin und Kriminologin Stefanie Kemme warnt, aufgrund dieser Statistik voreilige Schlüsse zu ziehen. »Von dramatischen Anstiegen zu sprechen, ist verfrüht«, sagt sie. Erfasst seien lediglich Straftaten, die angezeigt wurden oder von denen die Polizei auf anderem Weg erfahren habe. »Wenn die Polizei in bestimmten Deliktsbereichen stärker ermittelt, führt dies zu einer unmittelbaren Zunahme der Zahlen in der Statistik«, so Kemme. Das sogenannte Dunkelfeld würde nicht berücksichtigt. Wenn dort die Zahl der Straftaten sinkt, spiegelt sich das nicht in der Statistik wider. (Hier das ganze Interview .)

Ergebnisse der Dunkelfeldforschung konnten aber schon seit Ende der Neunzigerjahre eine Abnahme der Jugendgewalt nachweisen. Seit 2008 hätten die Jugendkriminalität und auch die Jugendgewalt kontinuierlich abgenommen, und auch die Gewaltdelikte der Kinder oder speziell der 12- oder 13-Jährigen nähmen seit Beginn der Nullerjahre ab, so Kemme. »Trotzdem wird immer wieder als Reaktion auf Zunahmen bestimmter Deliktsbereiche in der Statistik reflexartig nach Gesetzesverschärfungen gerufen.« Gerade besonders erschreckende Fälle wie der Mord an der 12-jährigen Luise in Freudenberg durch zwei etwa gleichaltrige Mädchen befeuern die Debatte. Kemme aber sagt: Freudenberg sei ein absoluter Einzelfall, kein Trend. »In den letzten Jahrzehnten kam es im Schnitt nur ein- bis dreimal jährlich vor, dass 12- bis 14-jährige Kinder Tatverdächtige wegen Mordes waren, inklusive der Versuche.«

Dass die übrigen Zahlen so hoch ausfallen, dürfte auch mit Corona zusammenhängen. Mein Kollege Philipp Kollenbroich hat darüber mit dem Experten Dietrich Oberwittler gesprochen, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht. »Mit den Lockdowns sind die Menschen aus den Innenstädten verschwunden und damit auch die Straftaten«, sagt Oberwittler. Das gelte für alle Delikte. »Nach Ende der Lockdowns ist die Kriminalität ebenso schnell wieder zurückgekommen.«

2. Schock in Moskau

Bei der Nachricht, dass der Russland-Korrespondent des »Wall Street Journal«, Evan Gershkovich, in Jekaterinburg vom russischen Geheimdienst FSB festgenommen wurde, bekam ich einen Schreck. Bei einer solchen Meldung denkt man sofort, es hätte jeden anderen Kollegen und jede andere Kollegin in Russland treffen können. Plötzlich rückt einem der Willkürstaat Russland persönlich näher, während er sonst für viele ein abstraktes Gebilde aus den Nachrichten bleibt. Gegen Gershkovich ist inzwischen ein Haftbefehl ausgestellt worden. Nach Angaben des FSB soll er auf Ersuchen der Vereinigten Staaten angeblich Informationen über ein Unternehmen des russischen militärisch-industriellen Komplexes gesammelt haben, die Staatsgeheimnisse darstellen. Er soll nach Medienberichten zu der Söldnertruppe Wagner und dem Ukrainekrieg recherchiert haben.