Gewiss, da gab es eine Prügelei unter Brüdern. Schon klar, sein Vater Charles mag sarkastische Witze. Jaja, es wurde Kokain probiert. Überhaupt ist nicht alles Gold, was glänzt, erst recht nicht in großen Familien. Bis hierher ist das der Stoff, aus dem Klatschmagazine gemacht sind. »Da oben« geschieht, stellvertretend, was überall geschieht. Nun ist aber die britische Monarchie eine sehr alte Firma, die sich – wie alle alten Unternehmen – auch in der Moderne behaupten muss. Und ein Prinz schert aus, fällt aus der Rolle und inszeniert sich konfrontativ vor konservativem Hintergrund als moderner Mann.

Es ist eine Geschichte über verfeindete Brüder, fehlende Mütter, sadistische Väter, böse Stiefmütter – und eine Institution, die mit dem Commonwealth offiziell immerhin 2,5 Milliarden Menschen vorsteht. In der SPIEGEL-Titelgeschichte werden alle Aspekte eines Dramas beleuchtet, das selbst für eine Serie wie »The Crown« einen Tick zu komplex ist – weil es von privaten Traumata ebenso erzählt wie von internationalen Verwicklungen, von Rassismus und Unternehmertum, von Hollywood und London.

So gesehen ist die Veröffentlichung des Buches von Prinz Harry nicht das Ende der Geschichte. Nur das Finale dieser Staffel.

Lesen Sie hier die neue SPIEGEL-Titelgeschichte: Der Hofverrat

Und lesen Sie hier mehr über die Parallelen zwischen Prinz Harry und König Edward VIII.: Royale Exiteers

2. Werden Panzer immer schwerer?

Der Schützenpanzer, das muss der Wehruntaugliche dem Kriegsdienstverweigerer erst mal erklären, dient in erster Linie dem Transport von Infanterie ins Kampfgebiet. Das unterscheidet den deutschen Marder vom Kanonenjagdpanzer, dem Raketenjagdpanzer, dem Panzermörser, dem Sanitätspanzer, dem reinen Transportpanzer, dem Flakpanzer oder dem Führungspanzer für die Flugabwehr.

Experten seien gebeten, mich nicht auf die Fachbegriffe festzunageln. Es gibt zum Beispiel noch den französischen Spähpanzer AMX-10 RC , der durchaus mehr als »nur mal gucken« will und dessen Lieferung an die Ukraine offenbar »Bewegung«, wie es so schön heißt, in die »Debatte« (Robert Habeck) um Lieferungen auch von schwereren Waffen an die Ukraine gebracht hat. 40 Marder soll es geben, dazu das Flugabwehrsystem Patriot, und … ach, hier wird dem Luxuspazifisten das Herz schwer. Denn eigentlich will man sich mit dergleichen gar nicht auskennen, eigentlich sind diese Totmachsachen »pfui«, recht eigentlich möchte man damit nichts zu tun haben.