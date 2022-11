Ich bewundere die meist jungen Menschen in Iran, die sich seit Wochen gegen die scheinbar übermächtige Staatsmacht protestieren. Sie begeben sich täglich in große Gefahr, weil das Regime versucht, die Proteste mit aller Härte niederzuschlagen. Heute hat die Bundesregierung deutsche Staatsbürger in Iran zur Ausreise aufgefordert. »Für deutsche Staatsangehörige besteht die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, verhört und zu langen Haftstrafen verurteilt zu werden«, hieß es auf der Internetseite des Auswärtigen Amts.

Vor allem Doppelstaater seien gefährdet. Iran ist berüchtigt für seine Geiseldiplomatie. Immer wieder werden Ausländer und Doppelstaater unter fadenscheinigen Vorwürfen festgehalten und zu Haftstrafen verurteilt. Häufig wird ihnen zum Beispiel Spionage für den Westen oder Israel unterstellt. Menschenrechtsorganisationen zufolge werden derzeit mindestens 17 Doppelstaater aus Europa und Nordamerika in Iran festgehalten. Sie sollen dem Regime offenbar als Druckmittel in Verhandlungen dienen.

Die Proteste in Iran gehen weiter, obwohl die bisher nicht an der Niederschlagung des Aufstands beteiligten Revolutionsgarden zuletzt ihr Eingreifen angedroht haben. Über den Zorn junger Iranerinnen und Iraner habe ich im September einige Tage nach dem Beginn der Proteste mit der exil-iranischen Filmemacherin Syrien Neshat gesprochen . »Sie kennen gar keine andere Welt als die des jetzigen Regimes, das seit 43 Jahren am Ruder ist«, sagte Neshat über die Protestierenden. »Sie wollen nicht nur Reformen. Sie wissen durch das Internet und durch die sozialen Medien, wie es in der übrigen Welt aussieht. Und sie wollen dieselbe Freiheit und dieselben Menschenrechte, die junge Menschen anderswo haben.«

Annalena Baerbock hat die Aufforderung zur Ausreise heute beim G7-Außenministertreffen in Münster mit einer »Schutzverantwortung« begründet: »Das Auswärtige Amt weiß von sieben überwiegend Doppelstaatlern, die zurzeit in iranischer Haft sind«, sagt meine Kollegin Marina Kormbaki aus unserem Haupstadtbüro . Womöglich sei die tatsächliche Zahl der Inhaftierten mit deutschem Pass sogar höher. Da die iranischen Behörden kaum zur Kooperation mit der deutschen Botschaft in Teheran bereit sind, fällt den Diplomatinnen und Diplomaten die konsularische Betreuung von Deutschen in Haft schwer. »Weil die deutsche Botschaft in Teheran das Recht auf konsularische Betreuung in ausländischer Haft nicht mehr garantieren kann, war Baerbocks Reisewarnung überfällig«, sagt meine Kollegin. »Die EU dürfte demnächst ihre Sanktionen gegen Teheran verschärfen. Zu groß ist die Gefahr, dass das Mullahregime Deutsche als Faustpfand in der zunehmenden Konfrontation mit dem Westen missbraucht.«

