Pink Floyd-Mitgründer Rogers Waters ist auf Tournee durch Deutschland. Am Sonntag spielte er Hamburg, heute ist er in Köln, demnächst in Berlin, München und auch in Frankfurt am Main, wo die Stadt und das Land Hessen vergeblich versucht haben, das Konzert zu verbieten. Mit seinem Ex-Bandkollegen David Gilmour ist Waters zerstritten. Trotzdem spielt er natürlich die ganzen großartigen Pink Floyd-Klassiker: »Comfortably Numb«, »Wish You Were Here«, »Money«.

Warum ich mir keine Karte gekauft habe, liegt daran, dass ich Waters politische Tiraden nicht ertrage. Er ruft zum Boykott Israels auf, bezeichnet alle US-Präsidenten seit Ronald Reagan als Kriegsverbrecher, äußert Verständnis für Putin, der von der Nato provoziert worden sei. »Wie der Onkel, der auf Familienfeiern Verschwörungsmythen verbreitet«, sagt mein Kollege Arno Frank , der Waters vor einigen Wochen getroffen hat, zusammen mit Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank.

Im Streitgespräch im Mendel sagte Waters: »Ich bin kein Antisemit.« Doch das kaufe ich ihm nicht ab, wenn ich sehe, wie gerne er antisemitische Klischees bedient, von angeblicher »Apartheid« in Israel spricht und früher ein aufblasbares Schwein mit Davidstern über seiner Bühne schweben ließ.

Aber ist es denn in Ordnung, wenn ich weiter seine Platten höre? Hier greift, so meine Ansicht, die Trennung von Werk und Künstler. Ich höre mir ja auch Opern von Richard Wagner an, obwohl er mit fortschreitendem Alter zum Antisemiten wurde.

Oder ist es Doppelmoral? Wie sehen Sie das? Schreiben Sie mir gerne: alexander.neubacher@spiegel.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.

Ihr Alexander Neubacher, Leiter Meinung und Debatte