Der Influencer, Musiker und Heimwerkerkönig Fynn Kliemann, den viele Menschen für einen grundsympathischen Kerl halten, ist in den vergangenen Wochen wegen seines merkwürdigen Geschäftsgebarens ins Gerede gekommen. So warb er für »fair produzierte« und angeblich europäische Masken, die in Wirklichkeit aus Asien stammten. Dafür hat er sich in – offenkundig vorbereiteten – Video-Statements mit zitternder Stimme entschuldigt.

Mein Kollege Anton Rainer berichtet heute, dass es mit Kliemanns Reue nun anscheinend vorbei ist .

Am Sonntagabend veröffentlichte Kliemann eine mehrminütige wütende Instagram-Tirade, in der er gegen öffentlich-rechtliche Medien, »wildgewordene Reporter« und Teile der »woken, linken Szene« austeilte. Besonders sauer macht ihn die Redaktion des »ZDF Magazin Royale«, die ihm vorschreiben wolle, »wie man Spaß zu haben hat«. Das Team rund um den Satiriker Jan Böhmermann hatte Anfang Mai aufgedeckt, dass große Teile der Mundschutzmasken, die Kliemann und ein Geschäftspartner ab Anfang Mai 2020 als »fair und in Europa produziert« bewarben, in Wirklichkeit aus Bangladesch und Vietnam stammten. Rund 100.000 unzureichende Masken wurden außerdem an Flüchtlingsheime verschickt. Kliemann bestreitet, selbst an den dubiosen Deals verdient zu haben. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt seit einigen Tagen wegen Betrugsverdachts.

Nun schwadroniert der Influencer von einer Intrige der öffentlich-rechtlichen Medien. Das soll mutmaßlich sein Unternehmen retten, einen einigermaßen wilden Heimwerkerspielplatz namens »Kliemannsland«, den er bei Bremen betreibt. »Ihr habt mich mit öffentlichen Geldern groß gemacht, dann hab ich nicht gespurt, und mit genau den gleichen Geldern soll ich jetzt zerstört werden«, so Kliemann in seinem neuen Video. Die Welt könne nicht akzeptieren, wenn man »irgendwie anders« sei.

Was meint Kliemann mit der Andeutung, er habe »nicht gespurt« gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien? »Das wüsste ich auch gerne«, sagt mein Kollege Anton. Bis zum Maskenskandal habe Kliemann mit dem NDR eine Impro-Comedy-Spieleshow namens »Und Bitte!« geplant. »Die wurde dann eilig abgesagt – natürlich vonseiten des NDR«.

Im Netz ist auf Fynn Kliemanns Seite inzwischen übrigens ein »Manifest der Freiheit« mit 10 Geboten zu finden, auf die mich Anton aufmerksam gemacht hat .

Mein Kollege findet, dass sich Kliemann »ohnehin schon wie ein Sektenführer gebärdet«. Das erste Gebot im Kliemannschen Dekalog lautet nun wunderlicherweise: »Die grenzenlose Freiheit für Kreativität überstimmt jeden Zweifel, jederzeit.« Stimmt das im Allgemeinen, stimmt es im Fall Kliemann? Ich würde sagen: einfach nein.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Fynn Kliemann wittert öffentlich-rechtliche Verschwörung

(Sie möchten die »Lage am Abend« per Mail bequem in Ihren Posteingang bekommen? Hier bestellen Sie das tägliche Briefing als Newsletter.)