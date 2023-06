Die Songs der Band Rammstein haben oft einen tollen Wumm, für den ich mich begeistern könnte, wenn ich nicht die allermeisten Texte abenteuerlich schlecht fände. »Der kalte Mond in voller Pracht / hört die Schreie in der Nacht«, wird da zum Beispiel gedichtet. Derlei Grusellyrik ist nicht mein Fall. Heute wurde bekannt, dass nicht nur die Irin Shelby Lynn, die sich als Twitternutzerin »das Mädchen, der BEI Rammstein was in den Drink getan wurde« nennt, sondern auch mehrere andere Frauen schwere Vorwürfe vor allem gegen das Rammstein-Umfeld und Till Lindemann, den Sänger der Band, erheben. Anknüpfend an die Vorwürfe von Lynn erklärt die Band, sie könne »ausschließen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat«.

Die »Süddeutsche Zeitung« und der NDR berichten, junge Frauen würden offenbar gezielt für Sex mit Lindemann ausgewählt.

Zwei Frauen berichten demnach von mutmaßlichen sexuellen Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten. Laut »SZ« und NDR haben sowohl Lindemann als auch die Band Fragen zu konkreten Vorwürfen inhaltlich unbeantwortet gelassen. Anfragen des SPIEGEL erging es ebenso, ein Anwalt der Band erklärte lediglich, dass es für die vorgeworfenen sexuellen Übergriffe an einem »Mindestbestand an Beweistatsachen« fehle.

Die Artikel zeichnen nach, wie junge Frauen offenbar gezielt angesprochen worden seien – auf Konzerten selbst oder auf Instagram –, um sie zu speziell für Lindemann ausgerichteten Aftershowpartys einzuladen.

Im aktuellen SPIEGEL-Leitartikel geht meine Kollegin Melanie Amann der Frage nach, »warum zum Teufel im Jahr 2023 noch immer so viele Stars ihre weiblichen Fans so mies behandeln«. Und wieso viele Frauen einen Umgang erdulden, wie er jetzt im Fall der Band Rammstein berichtet wird .

Vielleicht seien die möglichen Übergriffe nicht das größte Problem, schreibt Melanie. »Viel gravierender sind die nicht justiziablen Umstände, die Übergriffe erleichtern oder ermöglichen. Die von den Frauen geschilderten Taten sind letztlich eine Eskalation der herrschenden Zustände im Superstar-Kosmos.«

Die Musikwelt lebe oft vom Star als Bad Guy und den Fans, die sich gerade deshalb an ihn ranschmeißen. »Die kreischenden Girls, die Stars in ihre Hotels verfolgen und Selbstbestätigung ziehen aus einem Zwinkern oder Lächeln von der Bühne hinab, die von einem Kuss oder einer heißen Nacht träumen – kann es in so einer Szene überhaupt #MeToo geben? Ja, kann es.« Denn das System habe die zentrale Zutat aller #MeToo-Fälle: ein krasses Machtgefälle.

»Das Traurige ist: Die Zustände lassen sich nicht mit schärferen Regeln beseitigen«, schreibt meine Kollegin. »Strukturen, die Machtmissbrauch befördern, müssen von den Mächtigen beseitigt werden, die sie geschaffen haben – idealerweise, weil diese Leute erkennen, dass es nicht cool oder ruhmreich ist, von jungen Frauen ständige sexuelle Verfügbarkeit zu erwarten. Oder notfalls unter Zwang, wenn die Fans nicht mehr mitspielen, oder das Groupie-Wesen nicht mehr glorifiziert und verharmlost wird . Aber dafür dürfte dieser Fall kaum reichen.«

