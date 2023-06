240.000 Menschen jedenfalls wollen diesmal dabei sein. Doch die Worte Spektakel, Angst und VIP-Experience haben nach den jüngsten Veröffentlichungen über die Band eine ganz neue Bedeutung bekommen. (Hier mehr dazu)

Vor dem Konzert am Mittwoch haben die Münchner Grünen gemeinsam mit der ÖDP und den Linken einen Antrag beim Münchner Stadtrat eingebracht, wonach es künftig keine »Row Zeros« mehr geben darf. Auch sollen nach dem Willen der drei Parteien sogenannte Safe Spaces eingerichtet werden, also sichere Orte, wo Frauen in Not geholfen wird. Neben dem Verbot der »Row Zero« fordern die Münchner Grünen auch »Awareness-Teams«, also speziell geschulte Teams, die auf Konzerten unterwegs sind und als Ansprechpartner für Menschen in Not dienen können. Solche Teams gibt es bereits in der Rave- oder Open-Air-Szene. Auch Aftershow-Partys stehen zur Disposition.

Angeblich hat sich der Veranstalter der Rammstein-Konzerte, noch bevor der Antrag im Münchner Stadtrat eingebracht wurde, schon dazu bereit erklärt, auf die »Row Zero« zu verzichten. Auch »Awareness-Teams« sollen eingesetzt werden. Und nach Angaben der »Abendzeitung« in München sind auch die geplanten Aftershow-Partys abgesagt.

Ich frage mich allerdings, wie das kontrolliert werden soll – und von wem? Begleitet dann jemand die Band direkt von der Bühne ins Hotel und achtet darauf, dass jeder in sein Zimmer geht – allein – und um Mitternacht das Licht löscht?

So wichtig ich die Aufklärung der mutmaßlichen Vorfälle finde und so notwendig es ist, dass sich die Praxis generell ändert, nach der Stars Frauen auswählen können wie Steaks in einer Fleischerei, so wenig halte ich von Aktionismus und Symbolik.

2. Was Bachmut von Rostock unterscheidet

Seit Monaten ist die ostukrainische Stadt Bachmut hart umkämpft. Es ist ein ewiges Vor und Zurück. Nun hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben in der Nähe von Bachmut wieder Boden gutgemacht. Den Streitkräften sei es gelungen, eine russische Stellung in der Nähe der Stadt zu zerstören, teilt der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen mit. Der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat Geländegewinne der ukrainischen Streitkräfte eingeräumt. Ukrainische Truppen hätten einen Teil der Siedlung Berchiwka nördlich der erst kürzlich von russischen Einheiten eingenommenen Stadt in der Ostukraine zurückerobert. Er bezeichnet dies als eine »Schande«.