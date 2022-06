Der Wechsel galt als beschlossen, fix war er noch nicht: Nun hat Liverpools Stürmerstar Sadio Mané, 30, bei den Bayern für drei Jahre unterschrieben. Der Spieler soll 32 Millionen Euro Ablöse plus maximal neun Millionen Euro Boni kosten und erhält einen Dreijahresvertrag. Zitieren lässt er sich so: »Für mich gab es von Beginn an keinen Zweifel: Das ist der richtige Zeitpunkt für diese Herausforderung. Ich will mit diesem Verein viel erreichen, auch international.«

Tippfehler des Tages, inzwischen korrigiert: Sozialminister Heil geht davon aus, dass dich die Preise bald wieder stabilisieren.

Cartoon des Tages: Stochern im Nebel