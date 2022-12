Aus Journalistensicht habe Réthy paradiesische Zeiten erlebt, so Peter. Einmal plagte sich Brasiliens Superstar Zico in einem Turnier mit einer Knieverletzung, also machte sich Réthy auf zum Quartier der Brasilianer und bat den Pressesprecher um Auskunft. Dessen Antwort: »Frag ihn doch einfach selbst, er ist da hinten im Fitnessraum.« Heute hätte sich eine Armee aus Medienbeauftragten, Spielerberatern, Sicherheitsleuten und Verbandsoffiziellen dazwischengeworfen.

Réthy hat Peter erzählt, er werde sich jetzt einen Bulli kaufen und damit durch Europa fahren. »Deutschland geht mir im Moment ein bisschen auf den Keks.« Überall Moral, überall Empörung, und Rauchen auf der Pressetribüne ist auch nicht mehr erlaubt.

Ich werde Réthy als Kommentator vermissen. Dass er immer mal wieder die Namen der Spieler verwechselte: geschenkt. Dafür hat er einem das Taktikgeschwafel über abkippende Sechser ebenso erspart wie distanzlose Anfeuerei der eigenen Mannschaft.

Und heute Abend? Argentinien trifft im Viertelfinale auf die Niederlande und mein Kollege Felix Dachsel freut sich schon. In seiner WM-Kolumne schreibt er: »Wir werden mit dem Glück konfrontiert, ein Zeitgenosse zu sein von Lionel Messi, mit dem einzigartigen Glück, ihn spielen zu sehen.« Felix hat Messi mal im Stadion von Barcelona gegen Eibar erlebt, Messi schoss vier Tore:

»Die Chöre schallten durchs Stadion: Messi! Messi! Messi! Die Menschen standen auf und verneigten sich, als beteten sie ihn an. Ich prostete meinem Cousin zu: Siehst du, das ist er, das ist Fußball, der schönste Sport, den es gibt. Lionel Messi ist die Verkörperung einer Leichtigkeit, nach der wir uns sehnen. Wir, die nicht fähig sind, über den Dingen zu schweben wie er. Mit Rollern fuhren wir nach Hause, zufrieden, und vielleicht fühlte es sich für einen Moment so an, als schwebten auch wir.«