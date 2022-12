Die Gruppe hatte auch Kontakte in die Politik. Die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann, die seit März 2022 wieder als Richterin in Berlin arbeitet, könnte die Umstürzler mit Insiderkenntnissen zum Reichstagsgebäude versorgt haben, so Ermittler. Seit dem Sommer soll sie geplant haben, sich mit einem Ex-Fallschirmjäger Zugang zum Parlament zu verschaffen. Als Sportschützin verfügt sie legal wohl über zwei Pistolen.

Der Anwalt von Malsack-Winkemann wollte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern. Die Verteidiger der anderen Beschuldigten waren bislang nicht für Stellungnahmen zu erreichen.

Auf SPIEGEL.de haben wir seit heute früh über die Razzia berichtet . Im Netz wird nun darüber geraunt, wie es sein konnte, dass Redaktionen von der Aktion am Mittwochmorgen wussten. Die Antwort gibt mein Kollege Jörg Diehl, unser Koordinator Investigativ, sie lautet: Recherche, Kontakte, Quellen.

Jörg sagt: »Wenn Ministerien in elf Ländern und dem Bund, wenn Dutzende Verfassungsschutzbehörden, Landeskriminalämter und Justizdienststellen involviert sind, Tausende Beamtinnen und Beamte, bekommen Reporter mit guten Beziehungen in der inneren Sicherheit das mit. Das ist keine Besonderheit dieses Falls und nicht bemerkenswert. Die Frage ist jedoch immer, wie man als Journalist damit umgeht. Wir wollen durch Voreiligkeit oder Wichtigtuerei niemanden gefährden, denn wenn ein Zugriff eskaliert, riskiert man Menschenleben. Wir berichten, umfassend, unabhängig und uneingeschränkt, wenn aus unserer Sicht der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist.«

Und so war es auch heute. Jörg sagt: »Kein Verdächtiger war gewarnt, hatte sich abgesetzt oder konnte sich dem überraschenden Zugriff der Polizei widersetzen.« Insofern sei das Geraune im Netz eben bloß Geraune im Netz. Mehr nicht.

2. Pünktlichkeitszuschlag bei der Post, Spülzuschlag im Restaurant?

Verspätete Lieferungen, verbummelte Sendungen: Die Post kämpft mit ihrem Service, vor allem jetzt vor Weihnachten. Eine Spitzenmanagerin des Konzerns hat nun einen kreativen Vorschlag gemacht, wie die Probleme gelöst werden könnten. Sie fordert einen Aufpreis für schnelle Zustellung.

Dass die Post gemäß Vorgabe 80 Prozent aller Briefe am nächsten Tag zustellen muss, sei »nicht mehr zeitgemäß«, sagte Nikola Hagleitner, im Konzernvorstand für Briefe und Pakete verantwortlich, der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. »Wir sollten überlegen, ob wir den Kunden die Wahl der Laufzeiten überlassen. Sie könnten dann entscheiden, ob ihnen eine besonders schnelle Zustellung einen Aufpreis wert ist oder ob die Briefe auch etwas länger unterwegs sein dürfen.«