Unverwüstlich: Country-Sängerin Dolly Parton, 77, wünscht sich, eines fernen Tages auf der Bühne tot umzufallen. »Mitten in einem Song«, sagte sie im Interview in einer britischen Radiosendung: »Ich würde niemals in Rente gehen.« Für ihr neues Album brachte Parton die Beatles-Mitglieder Paul McCartney und Ringo Starr dazu, mit ihr eine neue Version von »Let It Be« aufzunehmen. Elton John gewann sie für das Duett »Don’t Let the Sun Go Down on Me«, mit Sting sang sie »Every Breath You Take«. Die Platte soll im November veröffentlicht werden, gefolgt von weiteren Konzerten.

Mini-Hohlspiegel