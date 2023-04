Dem einzelnen Autofahrer würde ein Tempolimit unter dem Strich weder Ersparnisse bringen noch würde es ihn etwas kosten. Kosten und Nutzen – etwa durch Zeitverluste, gesparte Treibstoffe oder geringere Unfallkosten – »wiegen sich praktisch auf«, schreibt mein Kollege Lukas Kissel. Der deutschen Volkswirtschaft aber würde ein Tempolimit 950 Millionen Euro an jährlichen Einsparungen bringen. Knapp ein Drittel der Summe resultiert aus Vorteilen durch niedrigere CO₂-Emissionen, mehr als zwei Drittel entfallen durch geringere Lieferkettenkosten oder Einsparungen bei der Infrastruktur.

Ein Tempolimit gilt Fachleuten als effektive CO₂-Sparmaßnahme. Meine Kollegin Alina Schadwinkel schreibt heute über den Jahresbericht der Weltorganisation für Meteorologie, der zeige, »was sich an Land, in den Ozeanen und in der Atmosphäre verändert und wohin das führen kann«. Rekordhitze in Europa und China, ungewöhnlich starke Gletscherschmelze in den Alpen, zerstörerische Fluten in Pakistan und eine fatale Dürre in Ostafrika – die Folgen der Klimakrise betrafen vergangenes Jahr Millionen Menschen weltweit.

Klar wäre ein Tempolimit in Deutschland nur eine minimal wirksame Maßnahme gegen den Klimawandel. Sinnvoll erscheint es mir trotzdem. Nach Umfragen fände es derzeit auch die Zustimmung einer Mehrheit der deutschen Bevölkerung.

»Was dagegen spricht, ist eigentlich nur die Blockade der FDP«, sagt Lukas. »Die hat das Thema so sehr zum Tabu in der Ampel gemacht, dass eine Entscheidung für diese Legislatur sehr unwahrscheinlich ist – daran ändert auch die neue Studie wenig, denn schon vorher waren die Argumente klar. Doch fällt es der FDP immer schwerer, das Tempolimit abzubügeln.«

Lesen Sie hier die ganze Geschichte: Tempolimit würde der deutschen Volkswirtschaft 950 Millionen Euro im Jahr bringen

3. Die Bundeswehr bereitet erneut eine Evakuierungsmission für im Sudan festsitzende Deutsche vor – über den genauen Termin und andere Details wird aus Sicherheitsgründen geschwiegen

Rund 150 Deutsche stecken im Sudan im Krisengebiet fest. Heute hat ein Sprecher von Verteidigungsminister Boris Pistorius betätigt, dass die Bundeswehr einen zweiten Versuch startet, Diplomaten und Entwicklungshelfer zu retten.

Die Truppe arbeite an »Möglichkeiten zur Rückführung deutscher Staatsbürger und weiter zu schützender Personen aus dem Sudan«. Der Sprecher bat um Verständnis, dass er keine Details nennen könne, damit die heikle Operation nicht gefährdet werde.

Mein Kollege Matthias Gebauer berichtet, dass in den vergangenen Tagen mehrere Nationen Verbände in die Region rund um den Sudan verlegt haben, um die eigenen Diplomaten und andere Staatsbürger aus dem Krisenstaat zu retten. Die USA schickten Hunderte Truppen, eine ganze Flotte von Flugzeugen und anderes Material nach Dschibuti, um von dort aus operieren zu können. Auch Großbritannien und andere Nationen flogen Truppen in die Region. In Berlin wurden die Optionen für eine Evakuierungsmission hinter verschlossenen Türen im Krisenstab besprochen.